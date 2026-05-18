/क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह शहर कभी कहलाता था ‘शीशे की राजधानी’? विदेशों तक थी इसकी धूम!

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राजस्थान के उद्योगों की बात होते ही लोगों के दिमाग में अक्सर मार्बल, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प का नाम आता है. लेकिन एक समय ऐसा भी रहा था जब धौलपुर जिले की पहचान कांच उद्योग के कारण पूरे देश में अलग बन गई थी. धौलपुर को राजस्थान का “ग्लास कैपिटल” तक कहा जाता था. यहां बड़ी संख्या में कांच बनाने वाली इकाइयां संचालित होती थीं, जिनकी सप्लाई देश के कई राज्यों तक जाती थी.