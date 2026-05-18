/क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह शहर कभी कहलाता था ‘शीशे की राजधानी’? विदेशों तक थी इसकी धूम!

Glass Capital Of Rajasthan: राजस्थान का धौलपुर जिला कभी कांच उद्योग का बड़ा केंद्र माना जाता था. सिलिका सैंड की भरपूर उपलब्धता के कारण यहां शराब की बोतलों से लेकर लैब उपकरण तक बनाए जाते थे. समय के साथ उद्योग कमजोर पड़ा, लेकिन धौलपुर आज भी अपने ग्लास उद्योग इतिहास के लिए जाना जाता है.
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राजस्थान के उद्योगों की बात होते ही लोगों के दिमाग में अक्सर मार्बल, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प का नाम आता है. लेकिन एक समय ऐसा भी रहा था जब धौलपुर जिले की पहचान कांच उद्योग के कारण पूरे देश में अलग बन गई थी. धौलपुर को राजस्थान का “ग्लास कैपिटल” तक कहा जाता था. यहां बड़ी संख्या में कांच बनाने वाली इकाइयां संचालित होती थीं, जिनकी सप्लाई देश के कई राज्यों तक जाती थी.
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धौलपुर में कांच उद्योग के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यहां मिलने वाली सिलिका सैंड यानी बालू मिट्टी रही थी. कांच बनाने में सिलिका सबसे अहम कच्चा माल माना जाता है और धौलपुर के आसपास यह भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहा था. इसी कारण यहां कांच उद्योग तेजी से विकसित हुआ. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास होने के कारण माल की सप्लाई भी आसान हो जाती थी.
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धौलपुर का कांच उद्योग सिर्फ घरेलू सामान तक सीमित नहीं रहा था. यहां बनने वाले कांच का इस्तेमाल शराब की बोतलों, प्रयोगशाला उपकरणों और कई खास तरह की पैकेजिंग में भी किया जाता था. पुराने समय में यहां बने कांच उत्पादों की मांग काफी ज्यादा रही थी. बताया जाता है कि कुछ इकाइयों में विशेष किस्म का मजबूत और ताप-प्रतिरोधी कांच भी तैयार किया जाता था.
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धौलपुर की सबसे चर्चित इकाइयों में “हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स” का नाम प्रमुख रहा था. यह फैक्ट्री लंबे समय तक शराब की बोतलों के निर्माण के लिए जानी जाती रही. बाद में इसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र से भी जुड़ा रहा था. इसके अलावा “धौलपुर ग्लास वर्क्स” नाम की इकाई भी काफी प्रसिद्ध रही, जहां लैब में इस्तेमाल होने वाले कांच के उपकरण और हीट रेसिस्टेंट सामान बनाए जाते थे.
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कांच उद्योग को बढ़ावा देने में स्थानीय खनिज पदार्थों की भी बड़ी भूमिका रही थी. सिलिका के साथ-साथ कुछ अन्य रसायन और खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे उत्पादन लागत कम रहती थी. यही वजह रही कि धौलपुर में कांच निर्माण दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा किफायती माना जाता था. उस दौर में यहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला था.
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हालांकि समय के साथ यह उद्योग पहले जैसी रफ्तार बनाए नहीं रख सका. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नई तकनीक की कमी और बड़े औद्योगिक शहरों के उभरने से धौलपुर का कांच उद्योग धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया. कई पुरानी इकाइयां बंद हो गईं या उनका उत्पादन सीमित हो गया. इसके बावजूद धौलपुर का नाम आज भी राजस्थान के पुराने औद्योगिक इतिहास में खास जगह रखता है.
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धौलपुर की कांच उद्योग से जुड़ी यह कहानी बताती है कि राजस्थान सिर्फ पत्थरों और हस्तशिल्प के लिए ही नहीं, बल्कि कांच उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए भी कभी देशभर में पहचान बना चुका था. आज भी जिले के पुराने लोग उस दौर को याद करते हैं जब धौलपुर की फैक्ट्रियों में तैयार कांच देश के अलग-अलग हिस्सों तक भेजा जाता था और यह इलाका औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता था.