/क्या आप जानते हैं राजस्थान की किस जगह को कहा जाता है ‘मिनी जैसलमेर’?

Rajasthan Mini Jaisalmer: चूरू का रामसरा गांव “मिनी जैसलमेर” के नाम से मशहूर हो रहा है. रेत के टीले, ऊंट सफारी और शानदार सूर्यास्त यहां की पहचान हैं. वहीं जोधपुर का ओसियां भी ऐसा ही अनुभव देता है, जहां रेगिस्तान के साथ इतिहास भी देखने को मिलता है.
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राजस्थान में अगर आप रेगिस्तान का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन जैसलमेर तक जाने का समय या प्लान नहीं बन पा रहा, तो एक अच्छी खबर है. चूरू जिले का एक छोटा सा गांव इन दिनों तेजी से चर्चा में है. इस गांव का नाम है रामसरा, जिसे अब लोग “मिनी जैसलमेर” कहने लगे हैं. यहां का नजारा बिल्कुल जैसलमेर जैसा लगता है, खासकर रेत के ऊंचे-ऊंचे टीले लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं.
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रामसरा गांव चूरू-राजगढ़ हाईवे पर स्थित है और चूरू शहर से इसकी दूरी करीब 7 किलोमीटर है. यही वजह है कि यहां पहुंचना काफी आसान है. खासकर वीकेंड पर आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं. गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहां का रेगिस्तानी माहौल किसी बड़े टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं लगता.
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यहां की सबसे बड़ी खासियत हैं रेत के टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है. सुबह और शाम के समय इन टीलों का नजारा बेहद खूबसूरत होता है. सूरज ढलते वक्त यहां का दृश्य देखने लायक होता है, जहां लोग फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त नजर आते हैं. कई लोग तो यहां खासतौर पर सोशल मीडिया के लिए शूट करने भी आते हैं.
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रामसरा में ऊंट की सवारी यानी कैमल सफारी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. पर्यटक ऊंट पर बैठकर रेत के टीलों के बीच घूमते हैं और रेगिस्तान का असली अनुभव लेते हैं. इसके अलावा कुछ जगहों पर जीप सफारी का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिससे लोग रोमांच का अलग ही मजा उठा सकें. स्थानीय लोग भी इस काम से जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं.
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अगर बात करें “मिनी जैसलमेर” की, तो सिर्फ रामसरा ही नहीं, बल्कि जोधपुर के पास स्थित ओसियां भी इस नाम से जाना जाता है. ओसियां जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है और यहां भी रेगिस्तान जैसा ही माहौल मिलता है. यहां के सैंड ड्यून्स, ऊंट सफारी और जीप राइड पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं.
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ओसियां की खास बात यह भी है कि यहां रेगिस्तान के साथ-साथ पुराने मंदिर और ऐतिहासिक जगहें भी देखने को मिलती हैं. इसलिए यहां घूमने आने वाले लोगों को एक साथ एडवेंचर और इतिहास दोनों का अनुभव मिल जाता है. यही वजह है कि ओसियां भी लंबे समय से टूरिस्ट्स की पसंद बना हुआ है.
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बता दें कि राजस्थान में अब जैसलमेर के अलावा भी ऐसे कई छोटे-छोटे स्पॉट तैयार हो रहे हैं, जहां लोग कम समय और कम खर्च में रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं. चूरू का रामसरा गांव भी उन्हीं जगहों में शामिल हो गया है, जहां हर दिन बढ़ती भीड़ यह बता रही है कि यह “मिनी जैसलमेर” अब लोगों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है.