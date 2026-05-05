/क्या आप जानते हैं राजस्थान की किस जगह को कहा जाता है ‘मिनी जैसलमेर’?

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राजस्थान में अगर आप रेगिस्तान का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन जैसलमेर तक जाने का समय या प्लान नहीं बन पा रहा, तो एक अच्छी खबर है. चूरू जिले का एक छोटा सा गांव इन दिनों तेजी से चर्चा में है. इस गांव का नाम है रामसरा, जिसे अब लोग “मिनी जैसलमेर” कहने लगे हैं. यहां का नजारा बिल्कुल जैसलमेर जैसा लगता है, खासकर रेत के ऊंचे-ऊंचे टीले लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं.