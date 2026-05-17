/क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

1 /7

राजस्थान में चप्पल और फुटवियर उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार बन चुका है. खासकर सस्ती और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चप्पलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. प्रदेश के कई शहरों में छोटे और बड़े स्तर पर चप्पलें बनाई जाती हैं, लेकिन थोक स्तर पर सबसे ज्यादा निर्माण जयपुर में होने की बात सामने आती है.