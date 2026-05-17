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क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 17, 2026, 04:57 PM|Updated: May 17, 2026, 04:57 PM

Rajasthan Slippers City: राजस्थान में सबसे ज्यादा थोक चप्पल निर्माण जयपुर में होता है. कालोता और हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े स्तर पर EVA चप्पलें, स्लाइडर्स और क्लॉक्स बनाए जाते हैं. वहीं जोधपुर-अजमेर मोजड़ी और पारंपरिक जूतियों के लिए मशहूर हैं.

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राजस्थान में चप्पल और फुटवियर उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार बन चुका है. खासकर सस्ती और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चप्पलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. प्रदेश के कई शहरों में छोटे और बड़े स्तर पर चप्पलें बनाई जाती हैं, लेकिन थोक स्तर पर सबसे ज्यादा निर्माण जयपुर में होने की बात सामने आती है.
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फुटवियर कारोबार से जुड़े व्यापारियों के अनुसार जयपुर में बड़ी संख्या में ऐसे कारखाने हैं जहां रबर, प्लास्टिक और ईवा (EVA) से बनी चप्पलों का निर्माण किया जाता है. यहां स्लाइडर्स, क्लॉक्स और दूसरी कई तरह की चप्पलें तैयार होती हैं, जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जाती हैं.
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जानकारों का कहना है कि जयपुर के कालोता और हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर निर्माण का काम बड़े स्तर पर होता है. यहां कई फैक्ट्रियों में कच्चे माल से लेकर तैयार चप्पल तक का पूरा काम एक ही जगह किया जाता है. इसी वजह से उत्पादन लागत कम होती है और कारोबार तेजी से बढ़ रहा है.
Slippers City Rajasthan Quiz4/7
वहीं राजस्थान के कुछ अन्य शहर भी अपने खास फुटवियर उत्पादों के लिए जाने जाते हैं. जोधपुर और अजमेर की पारंपरिक राजस्थानी जूतियां और मोजड़ियां देश-विदेश तक मशहूर हैं. यहां आज भी कई कारीगर हाथ से बनी जूतियों और चप्पलों का काम करते हैं, जिनकी बाजार में अलग पहचान है.
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इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे स्तर पर चप्पल निर्माण का काम किया जाता है. कुछ इलाकों में रबर और प्लास्टिक की चप्पलों के छोटे उद्योग चल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. खासकर घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले उत्पाद आसपास के बाजारों में बेचे जाते हैं.
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फुटवियर कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में चप्पलों की मांग काफी बढ़ जाती है. इसी वजह से फैक्ट्रियों में उत्पादन भी बढ़ा दिया जाता है. बाजार में सस्ती, हल्की और टिकाऊ चप्पलों की सबसे ज्यादा मांग रहती है.
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राजस्थान में थोक स्तर पर सबसे ज्यादा चप्पल निर्माण का केंद्र जयपुर को माना जाता है, जबकि पारंपरिक जूतियों के लिए जोधपुर और अजमेर की अलग पहचान बनी हुई है. वहीं छोटे स्तर पर श्रीगंगानगर और डूंगरपुर जैसे जिलों में भी चप्पल निर्माण से जुड़े लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं.
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