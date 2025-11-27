Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है "पूर्व का पेरिस" ?

Published: Nov 27, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 03:28 PM IST
राजस्थान की राजधानी जयपुर को उसकी अद्वितीय सुंदरता, स्थापत्य कला और सुनियोजित शहरी डिजाइन के कारण सम्मानपूर्वक 'पूर्व का पेरिस' या 'भारत का पेरिस' कहा जाता है. यह नाम इसे पश्चिमी देशों के पर्यटकों और इतिहासकारों ने दिया था.
पश्चिमी देशों के पर्यटकों और इतिहासकारों ने जयपुर की तुलना विश्व के सबसे सुंदर और कलात्मक शहर फ्रांस के पेरिस से की थी. जयपुर भारत का पहला सुनियोजित शहर है. इसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में डिजाइन करवाया था.