क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है "पूर्व का पेरिस" ?

पश्चिमी देशों के पर्यटकों और इतिहासकारों ने जयपुर की तुलना विश्व के सबसे सुंदर और कलात्मक शहर फ्रांस के पेरिस से की थी. जयपुर भारत का पहला सुनियोजित शहर है. इसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में डिजाइन करवाया था.