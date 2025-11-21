Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?

Rajasthan Sun City: जोधपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल है और यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त शहर की सुंदरता को एक अलग ही रूप दे देते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यदेव शहर में सबसे अधिक समय तक प्रकाश बिखेरते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 21, 2025, 04:44 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 04:44 PM IST
1/7

Rajasthan Sun City

Rajasthan Sun City1/7
राजस्थान का जोधपुर अपनी अनोखी पहचान और खूबसूरती के कारण कई नामों से प्रसिद्ध है. न्याय नगरी, पोलो नगरी, धर्मनगरी और ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका सबसे लोकप्रिय नाम सूर्यनगरी है, जिसकी वजह बेहद खास और आकर्षक है.
2/7

Rajasthan Sun City

Rajasthan Sun City2/7
जोधपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल है और यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त शहर की सुंदरता को एक अलग ही रूप दे देते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यदेव शहर में सबसे अधिक समय तक प्रकाश बिखेरते हैं. इसलिए जोधपुर को सूर्यनगरी कहा जाता है.