क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?
Rajasthan Sun City: जोधपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल है और यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त शहर की सुंदरता को एक अलग ही रूप दे देते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यदेव शहर में सबसे अधिक समय तक प्रकाश बिखेरते हैं.
Published: Nov 21, 2025, 04:44 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 04:44 PM IST
राजस्थान का जोधपुर अपनी अनोखी पहचान और खूबसूरती के कारण कई नामों से प्रसिद्ध है. न्याय नगरी, पोलो नगरी, धर्मनगरी और ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका सबसे लोकप्रिय नाम सूर्यनगरी है, जिसकी वजह बेहद खास और आकर्षक है.
