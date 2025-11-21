क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?

जोधपुर राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल है और यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त शहर की सुंदरता को एक अलग ही रूप दे देते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यदेव शहर में सबसे अधिक समय तक प्रकाश बिखेरते हैं. इसलिए जोधपुर को सूर्यनगरी कहा जाता है.