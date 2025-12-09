क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है "पूर्व का वेनिस" ?

इटली के वेनिस की तरह उदयपुर की झीलें, सूरज ढलने का दृश्य, महलों की भव्यता और झीलों पर तैरते महल पर्यटकों को किसी सपनों की दुनिया में ले जाते हैं. उदयपुर की खूबसूरती को देखते हुए इसकी तुलना वेनिस से करना, भारतीय और विदेशी पर्यटकों में इसकी लोकप्रियता और पर्यटन महत्व को दर्शाता है.