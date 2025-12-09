Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है "पूर्व का वेनिस" ?

Purwa Ka Venice: राजस्थान का शाही शहर उदयपुर दुनिया भर में ‘पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है. इटली का वेनिस अपनी तैरती जल-नगरी, रोमांटिक दृश्यों और अनोखी कलाकृति जैसा अनुभव देने के लिए जाना जाता है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 09, 2025, 11:46 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 11:46 PM IST
1/6

Venice of East

Venice of East1/6
राजस्थान का शाही शहर उदयपुर दुनिया भर में ‘पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है. इटली का वेनिस अपनी तैरती जल-नगरी, रोमांटिक दृश्यों और अनोखी कलाकृति जैसा अनुभव देने के लिए जाना जाता है.
2/6

Venice of East

Venice of East2/6
इटली के वेनिस की तरह उदयपुर की झीलें, सूरज ढलने का दृश्य, महलों की भव्यता और झीलों पर तैरते महल पर्यटकों को किसी सपनों की दुनिया में ले जाते हैं. उदयपुर की खूबसूरती को देखते हुए इसकी तुलना वेनिस से करना, भारतीय और विदेशी पर्यटकों में इसकी लोकप्रियता और पर्यटन महत्व को दर्शाता है.