क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है "पूर्व का वेनिस" ?
Purwa Ka Venice: राजस्थान का शाही शहर उदयपुर दुनिया भर में ‘पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है. इटली का वेनिस अपनी तैरती जल-नगरी, रोमांटिक दृश्यों और अनोखी कलाकृति जैसा अनुभव देने के लिए जाना जाता है.
Published: Dec 09, 2025, 11:46 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 11:46 PM IST
इटली के वेनिस की तरह उदयपुर की झीलें, सूरज ढलने का दृश्य, महलों की भव्यता और झीलों पर तैरते महल पर्यटकों को किसी सपनों की दुनिया में ले जाते हैं. उदयपुर की खूबसूरती को देखते हुए इसकी तुलना वेनिस से करना, भारतीय और विदेशी पर्यटकों में इसकी लोकप्रियता और पर्यटन महत्व को दर्शाता है.