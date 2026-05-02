/क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'कपास का कटोरा', जहां से पूरे भारत में होती है कॉटन की सप्लाई!

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अब अगर बात राजस्थान की करें, तो यहां कपास उत्पादन में कुछ इलाके सबसे आगे माने जाते हैं. खासकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इस मामले में शीर्ष पर हैं. बताया जाता है कि अकेला श्रीगंगानगर ही राज्य के कुल कपास उत्पादन का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है. इसी कारण इसे ‘भारत का कपास का कटोरा’ भी कहा जाता है.