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क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'कपास का कटोरा', जहां से पूरे भारत में होती है कॉटन की सप्लाई!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 02, 2026, 03:46 PM|Updated: May 02, 2026, 03:46 PM

Rajasthan Cotton City: सूती कपड़े हल्के, आरामदायक और त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं. राजस्थान में कपास उत्पादन में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे आगे हैं, जहां सिंचाई और मिट्टी अनुकूल है. वहीं भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है.

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सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. गर्मी के मौसम में लोग सबसे ज्यादा इसी कपड़े को पसंद करते हैं, क्योंकि यह हल्का, मुलायम और शरीर के लिए आरामदायक होता है. खास बात यह है कि यह पसीना जल्दी सोख लेता है, जिससे शरीर ठंडा बना रहता है और घबराहट नहीं होती.
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कपास से बनने वाला यह कपड़ा पूरी तरह प्राकृतिक होता है. इसे बनाने के लिए खेतों में कपास उगाई जाती है, फिर उससे रेशे निकालकर धागा बनाया जाता है और आखिर में कपड़ा तैयार होता है. इस पूरी प्रक्रिया में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन नतीजा ऐसा होता है जो पहनने में बेहद सुकून देता है.
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सूती कपड़ों का एक और फायदा यह है कि ये त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं. जिन लोगों की स्किन संवेदनशील होती है, उनके लिए भी यह कपड़ा सबसे बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करता है.
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अब अगर बात राजस्थान की करें, तो यहां कपास उत्पादन में कुछ इलाके सबसे आगे माने जाते हैं. खासकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इस मामले में शीर्ष पर हैं. बताया जाता है कि अकेला श्रीगंगानगर ही राज्य के कुल कपास उत्पादन का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है. इसी कारण इसे ‘भारत का कपास का कटोरा’ भी कहा जाता है.
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इन इलाकों में कपास की अच्छी पैदावार का बड़ा कारण सिंचाई की सुविधा है. इंदिरा गांधी नहर के जरिए खेतों तक पानी आसानी से पहुंचता है, जिससे फसल को सही मात्रा में नमी मिलती है. साथ ही यहां की मिट्टी भी कपास की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे उत्पादन और बढ़ जाता है.
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राजस्थान के उत्तरी हिस्सों जैसे बीकानेर में भी कपास की खेती होती है. यहां मुख्य रूप से अमेरिकन कपास (लंबा रेशा) और देसी कपास उगाई जाती है. इसके अलावा बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में भी अमेरिकन कपास का उत्पादन देखने को मिलता है, जो कपड़ा उद्योग के लिए काफी अहम है.
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वहीं, अगर कपड़ा बनाने की बात करें तो भीलवाड़ा को राजस्थान की ‘वस्त्र नगरी’ कहा जाता है. यहां बड़े स्तर पर कपड़ा उद्योग चलता है और देशभर में यहां से कपड़े सप्लाई किए जाते हैं. अगर देखा जाए तो राजस्थान न सिर्फ कपास उत्पादन में आगे है, बल्कि कपड़ा उद्योग में भी अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है.
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