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रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 28, 2026, 04:08 PM|Updated: May 28, 2026, 04:08 PM

Rajasthan River City: राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. यहां करीब 17 छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें चंबल, बनास, बेड़च और मेनाल प्रमुख हैं. ये नदियां जिले की खेती, पेयजल और पर्यटन के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती हैं.

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Rajasthan River City

राजस्थान में नदियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. भौगोलिक रूप से यह इलाका काफी समृद्ध माना जाता है और यहां छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 17 नदियां बहती हैं. यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ को प्रदेश के सबसे अधिक नदी वाले जिलों में गिना जाता है.
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चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, गंभीरी, जाखम और ओराई जैसी नदियों के नाम शामिल हैं. इन नदियों का उपयोग सिंचाई, पेयजल और खेती के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है. खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ का बड़ा हिस्सा नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां के कई इलाकों को पानी की सुविधा मिलती है.
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चित्तौड़गढ़ जिले में बहने वाली चंबल नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है. इसके अलावा बनास नदी भी जिले के कई हिस्सों को जोड़ती है. मेनाल और बेड़च जैसी नदियां अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जानी जाती हैं. बारिश के मौसम में इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे इलाके की खूबसूरती और बढ़ जाती है.
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इतिहास और भूगोल के जानकारों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां कई छोटी नदियां और बरसाती धाराएं विकसित हुईं. अरावली क्षेत्र और आसपास के पहाड़ी इलाकों से निकलने वाला पानी अलग-अलग नदी मार्गों में बहता है. यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ में अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा नदियां देखने को मिलती हैं.
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चित्तौड़गढ़ जिले की इन नदियों का असर यहां की खेती और स्थानीय जीवन पर भी साफ दिखाई देता है. जिले के कई गांव और कस्बे नदी किनारे बसे हुए हैं. खेती के लिए पानी उपलब्ध होने से यहां गेहूं, मक्का, सोयाबीन और दूसरी फसलें बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं. साथ ही कई धार्मिक और पर्यटन स्थल भी नदी क्षेत्रों के आसपास मौजूद हैं.
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हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों की संख्या को लेकर अलग-अलग सरकारी और भौगोलिक आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. लेकिन सामान्य तौर पर चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. प्रदेश में जल संसाधनों और नदी तंत्र के लिहाज से चित्तौड़गढ़ की पहचान काफी खास मानी जाती है.
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