/रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

Rajasthan River City: राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. यहां करीब 17 छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें चंबल, बनास, बेड़च और मेनाल प्रमुख हैं. ये नदियां जिले की खेती, पेयजल और पर्यटन के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती हैं.
1/6
Rajasthan River City
राजस्थान में नदियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिला सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. भौगोलिक रूप से यह इलाका काफी समृद्ध माना जाता है और यहां छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 17 नदियां बहती हैं. यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ को प्रदेश के सबसे अधिक नदी वाले जिलों में गिना जाता है.
2/6
Rajasthan River City
चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, गंभीरी, जाखम और ओराई जैसी नदियों के नाम शामिल हैं. इन नदियों का उपयोग सिंचाई, पेयजल और खेती के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है. खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ का बड़ा हिस्सा नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां के कई इलाकों को पानी की सुविधा मिलती है.
3/6
Rajasthan River City
चित्तौड़गढ़ जिले में बहने वाली चंबल नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है. इसके अलावा बनास नदी भी जिले के कई हिस्सों को जोड़ती है. मेनाल और बेड़च जैसी नदियां अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जानी जाती हैं. बारिश के मौसम में इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे इलाके की खूबसूरती और बढ़ जाती है.
4/6
Rajasthan River City
इतिहास और भूगोल के जानकारों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां कई छोटी नदियां और बरसाती धाराएं विकसित हुईं. अरावली क्षेत्र और आसपास के पहाड़ी इलाकों से निकलने वाला पानी अलग-अलग नदी मार्गों में बहता है. यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ में अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा नदियां देखने को मिलती हैं.
5/6
Rajasthan River City
चित्तौड़गढ़ जिले की इन नदियों का असर यहां की खेती और स्थानीय जीवन पर भी साफ दिखाई देता है. जिले के कई गांव और कस्बे नदी किनारे बसे हुए हैं. खेती के लिए पानी उपलब्ध होने से यहां गेहूं, मक्का, सोयाबीन और दूसरी फसलें बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं. साथ ही कई धार्मिक और पर्यटन स्थल भी नदी क्षेत्रों के आसपास मौजूद हैं.
6/6
Rajasthan River City
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों की संख्या को लेकर अलग-अलग सरकारी और भौगोलिक आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. लेकिन सामान्य तौर पर चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला माना जाता है. प्रदेश में जल संसाधनों और नदी तंत्र के लिहाज से चित्तौड़गढ़ की पहचान काफी खास मानी जाती है.