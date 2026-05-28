/रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

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Rajasthan River City चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, बेड़च, मेनाल, गंभीरी, जाखम और ओराई जैसी नदियों के नाम शामिल हैं. इन नदियों का उपयोग सिंचाई, पेयजल और खेती के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है. खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ का बड़ा हिस्सा नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां के कई इलाकों को पानी की सुविधा मिलती है.