/क्या आप जानतें हैं राजस्थान का गर्मियों में खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल कौन-सा है?

2 /7

इस खेल को खेलने का तरीका भी काफी आसान होता है. इसमें सात छोटे और चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ढेर बनाया जाता है. एक टीम गेंद से उस ढेर को गिराती है और दूसरी टीम उसे फिर से सावधानी से उसी तरह जमाने की कोशिश करती है. इसी के बीच में खेल काफी रोमांचक बन जाता है.