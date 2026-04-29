/क्या आप जानतें हैं राजस्थान का गर्मियों में खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल कौन-सा है?

Rajasthan Traditional Game: राजस्थान का पारंपरिक खेल सतोलिया (पिठ्ठू) गांवों में आज भी बेहद लोकप्रिय है. सात पत्थरों और गेंद से खेले जाने वाला यह खेल टीम वर्क और मस्ती का प्रतीक है. गर्मियों में बच्चे और बड़े इसे खेलकर आनंद लेते हैं और अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं.
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राजस्थान के गांवों में गर्मियों के मौसम में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों में सतोलिया या पिठ्ठू का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यह खेल आज भी बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. गांवों में खाली समय में लोग इसे बड़े ही उत्साह के साथ खेलते हैं.
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इस खेल को खेलने का तरीका भी काफी आसान होता है. इसमें सात छोटे और चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ढेर बनाया जाता है. एक टीम गेंद से उस ढेर को गिराती है और दूसरी टीम उसे फिर से सावधानी से उसी तरह जमाने की कोशिश करती है. इसी के बीच में खेल काफी रोमांचक बन जाता है.
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सतोलिया को सिर्फ खेल नहीं बल्कि टीम वर्क और तेज़ी का अभ्यास भी माना जाता है. इसे अक्सर बच्चों के साथ-साथ बड़े भी खेलते हैं. गांवों में यह खेल आपसी मेल-जोल बढ़ाने का भी एक अच्छा जरिया माना जाता है.
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राजस्थान में सतोलिया के अलावा भी कई पारंपरिक खेल खेले जाते रहे हैं. इनमें गिल्ली-डंडा, कंचे, रूमाल झपट्टा जैसे खेल शामिल हैं. ये सभी खेल बिना ज्यादा साधनों के आसानी से खेले जा सकते हैं और बच्चों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं.
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चौपड़ या पचीसी जैसा बोर्ड गेम भी राजस्थान की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसे शाही समय में भी खेला जाता था. ये खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि दिमागी समझ को भी बढ़ाते हैं.
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बता दें कि सतोलिया और ऐसे पारंपरिक खेल राजस्थान की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं. आज भले ही मोबाइल और वीडियो गेम का चलन बढ़ गया हो, लेकिन गांवों में ये पुराने खेल आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और लोगों को बचपन की याद दिलाते रहते हैं.
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