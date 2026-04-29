Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /क्या आप जानतें हैं राजस्थान का गर्मियों में खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल कौन-सा है?

क्या आप जानतें हैं राजस्थान का गर्मियों में खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल कौन-सा है?

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 29, 2026, 08:04 PM|Updated: Apr 29, 2026, 08:04 PM

Rajasthan Traditional Game: राजस्थान का पारंपरिक खेल सतोलिया (पिठ्ठू) गांवों में आज भी बेहद लोकप्रिय है. सात पत्थरों और गेंद से खेले जाने वाला यह खेल टीम वर्क और मस्ती का प्रतीक है. गर्मियों में बच्चे और बड़े इसे खेलकर आनंद लेते हैं और अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं.

Rajasthan Summer Games1/7
राजस्थान के गांवों में गर्मियों के मौसम में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों में सतोलिया या पिठ्ठू का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यह खेल आज भी बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. गांवों में खाली समय में लोग इसे बड़े ही उत्साह के साथ खेलते हैं.
Rajasthan Summer Games2/7
इस खेल को खेलने का तरीका भी काफी आसान होता है. इसमें सात छोटे और चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ढेर बनाया जाता है. एक टीम गेंद से उस ढेर को गिराती है और दूसरी टीम उसे फिर से सावधानी से उसी तरह जमाने की कोशिश करती है. इसी के बीच में खेल काफी रोमांचक बन जाता है.
Rajasthan Summer Games3/7
सतोलिया को सिर्फ खेल नहीं बल्कि टीम वर्क और तेज़ी का अभ्यास भी माना जाता है. इसे अक्सर बच्चों के साथ-साथ बड़े भी खेलते हैं. गांवों में यह खेल आपसी मेल-जोल बढ़ाने का भी एक अच्छा जरिया माना जाता है.
Rajasthan Summer Games4/7
राजस्थान में सतोलिया के अलावा भी कई पारंपरिक खेल खेले जाते रहे हैं. इनमें गिल्ली-डंडा, कंचे, रूमाल झपट्टा जैसे खेल शामिल हैं. ये सभी खेल बिना ज्यादा साधनों के आसानी से खेले जा सकते हैं और बच्चों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं.
Rajasthan Summer Games5/7
चौपड़ या पचीसी जैसा बोर्ड गेम भी राजस्थान की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसे शाही समय में भी खेला जाता था. ये खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि दिमागी समझ को भी बढ़ाते हैं.
Rajasthan Summer Games6/7
बता दें कि सतोलिया और ऐसे पारंपरिक खेल राजस्थान की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं. आज भले ही मोबाइल और वीडियो गेम का चलन बढ़ गया हो, लेकिन गांवों में ये पुराने खेल आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और लोगों को बचपन की याद दिलाते रहते हैं.
Rajasthan Summer Games7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
rajasthan quiz
Rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

rajasthan crime news
2

Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Sikar News
3

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
4

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
5

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news