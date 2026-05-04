/क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जहां विदेशों से घूमने आते हैं लोग!

1 /7

राजस्थान में अगर सबसे ऊंचे पहाड़ की बात की जाए तो नाम आता है गुरुशिखर का. यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी यही है. यह सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है, जो पहले से ही अपनी ठंडी जलवायु और पर्यटन के लिए मशहूर है.