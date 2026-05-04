/क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जहां विदेशों से घूमने आते हैं लोग!

Rajasthan Tallest Mountain: राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान गुरुशिखर है, जो माउंट आबू (सिरोही) में स्थित है. इसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है और यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है. यहां दत्तात्रेय मंदिर भी है, जिससे यह धार्मिक और पर्यटन दोनों रूप से खास माना जाता है.
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राजस्थान में अगर सबसे ऊंचे पहाड़ की बात की जाए तो नाम आता है गुरुशिखर का. यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी यही है. यह सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है, जो पहले से ही अपनी ठंडी जलवायु और पर्यटन के लिए मशहूर है.
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गुरुशिखर की ऊंचाई करीब 1,722 मीटर यानी लगभग 5,650 फीट है. यह जानकारी आधिकारिक तौर पर मान्य है और भौगोलिक रिकॉर्ड में भी यही दर्ज है. राजस्थान जैसे रेगिस्तानी और मैदानी राज्य में इतनी ऊंचाई वाला स्थान होना अपने आप में खास माना जाता है.
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यह चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है. गुरुशिखर को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि धार्मिक और प्राकृतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण जगह माना जाता है. यहां का नजारा भी काफी सुंदर होता है और दूर-दूर तक फैली हरियाली देखने को मिलती है.
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गुरुशिखर पर भगवान दत्तात्रेय का एक प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है. इसी वजह से इसे “गुरु का शिखर” भी कहा जाता है. श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए भी आते हैं, खासकर माउंट आबू घूमने वाले पर्यटक इस जगह को जरूर देखने जाते हैं.
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पर्यटन की दृष्टि से भी गुरुशिखर काफी महत्वपूर्ण है. माउंट आबू आने वाले लोग यहां की ऊंचाई से पूरे अरावली क्षेत्र का दृश्य देख सकते हैं. साफ मौसम में यहां से आसपास का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, जिससे यह जगह पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती है.
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एक आम जानकारी में कई बार लोग यह भी पूछते हैं कि क्या राजस्थान में इससे ऊंची कोई और चोटी है, तो इसका जवाब है नहीं. गुरुशिखर के बाद किसी भी पर्वत की ऊंचाई इससे ज्यादा नहीं है. हालांकि कुछ जगहों पर देलवाड़ा जैसे नाम भी लिए जाते हैं, लेकिन वे गुरुशिखर से ऊंचे नहीं हैं.
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अंत में यह कहना सही है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान गुरुशिखर ही है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और भौगोलिक खासियत इसे राज्य की एक अनोखी पहचान बनाती है.