Jaipur Jal Mahal: जयपुर की मानसागर झील के बीच स्थित जल महल अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है. 5 मंजिला इस महल की 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं, जबकि केवल एक मंजिल दिखाई देती है. करीब 300 साल पुराना यह महल आज भी अपनी जल-रोधी वास्तुकला से लोगों को हैरान करता है.
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Jal Mahal Rajasthan Quiz
जयपुर की मानसागर झील के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत मौजूद है, जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई हैरान रह जाता है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई महल पानी की सतह पर तैर रहा हो. खास बात यह है कि झील के बीच खड़ी इस इमारत का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, जबकि इसका बड़ा भाग पानी के अंदर छिपा रहता है.
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इस महल को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर पानी के बीच बने इस ढांचे का रहस्य क्या है. करीब तीन सौ साल पुरानी यह इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पानी में डूबे हिस्सों में भी रिसाव की समस्या नहीं होती, जिसे इसकी अनोखी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है.
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दरअसल, यह ऐतिहासिक इमारत जल महल है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसागर झील के बीच स्थित है. जल महल कुल पांच मंजिला है, लेकिन इसकी चार मंजिलें सामान्य तौर पर पानी के भीतर रहती हैं. झील के ऊपर केवल पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल दिखाई देती है. यही वजह है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा महल पानी पर तैर रहा हो.
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इतिहासकारों के अनुसार, जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में आमेर के शासक महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था. इसका उपयोग गर्मियों में विश्राम करने और शाही पिकनिक के लिए किया जाता था. राजघराने के लोग यहां प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने पहुंचते थे.
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जल महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी जल-रोधी संरचना है. बताया जाता है कि इसके निर्माण में चूना, रेत और सुर्खी के विशेष मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था. इसी वजह से पानी में डूबी मंजिलों में भी नमी और रिसाव की समस्या नहीं होती. यह तकनीक उस दौर की उन्नत निर्माण कला को दर्शाती है.
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आज जल महल जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. शाम के समय झील के बीच दिखाई देने वाला इसका दृश्य पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करता है. पानी, पहाड़ियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का यह अनोखा संगम राजस्थान की विरासत को और भी खास बना देता है.