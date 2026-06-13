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Jal Mahal Rajasthan Quiz जयपुर की मानसागर झील के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत मौजूद है, जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई हैरान रह जाता है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई महल पानी की सतह पर तैर रहा हो. खास बात यह है कि झील के बीच खड़ी इस इमारत का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, जबकि इसका बड़ा भाग पानी के अंदर छिपा रहता है.