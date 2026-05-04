/क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं 'मावा कचौरी की राजधानी'

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. कचौरी का नाम सुनते ही सामने आती है कोटा कचौरी, कढ़ी कचौरी, प्याज की कचौरी या जयपुर की फेमस आलू कचौरी. लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को मावा कचौरी की राजधानी कहा जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के किस शहर को मावा कचौरी की राजधानी किसे और क्यों कहा जाता है.