/क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं 'मावा कचौरी की राजधानी'

Mawa Kachori Ki Rajdhani: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को मावा कचौरी की राजधानी कहा जाता है. आज हम आपको राजस्थान के भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. कचौरी का नाम सुनते ही सामने आती है कोटा कचौरी, कढ़ी कचौरी, प्याज की कचौरी या जयपुर की फेमस आलू कचौरी. लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को मावा कचौरी की राजधानी कहा जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के किस शहर को मावा कचौरी की राजधानी किसे और क्यों कहा जाता है.
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मावा कचौरी राजस्थान की एक पारंपरिक और स्वादिष्ट डिश है. इस डिश को मूल रूप से जोधपुर में तैयार किया जाता है. जोधपुर की मावा कचौरी देशभर में अपने स्वाद को बिखेरती है. जो इसको एक बार खा लेता है वो इसका स्वाद कभी नहीं भूलता.
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जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी अपनी अनोखी मिठास और परंपरा के कारण देश-विदेश तक पहचान बना चुकी है. आमतौर पर कचौरी का नाम आते ही दाल या प्याज की कचौरी याद आती है, लेकिन जोधपुर की यह खास मिठाई अलग ही स्वाद का अनुभव कराती है.
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इसकी शुरुआत करीब 70 साल पहले जयराम प्रजापत ने की थी, जिन्होंने नमकीन भरावन की जगह मावे का उपयोग कर एक नई मिठाई तैयार की. बाद में 1955 में उन्होंने अपनी खुद की दुकान जयराम मुन्नीदास हलवाई नाम से शुरू की, जो आज भी इस कचौरी के लिए प्रसिद्ध है.
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मावा कचौरी की खासियत इसका शुद्ध देसी घी और घर पर तैयार किया गया मावा है, जिसमें इलायची, जायफल, जावित्री और केसर मिलाकर भरावन तैयार किया जाता है. इसे खस्ता मैदे में भरकर तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है.
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आज भी परिवार की चौथी पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि इसका स्वाद सालों से एक जैसा बना हुआ है, जिससे यह कचौरी जोधपुर की पहचान बन गई है और लोग जोधपुर को मावा कचौरी की राजधानी कहते हैं.