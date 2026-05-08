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क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा जिला कहलाता है ‘ककड़ी का शहर’?

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 08, 2026, 04:52 PM|Updated: May 08, 2026, 04:52 PM

Rajasthan Kakdi Ka Shehar: राजस्थान में गर्मी बढ़ते ही ककड़ी की मांग तेज हो गई है. सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली ककड़ी की खेती अब हाई-टेक तरीके से हो रही है. सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर जिले में होता है, जबकि बीकानेर, चूरू और सीकर समेत कई जिलों में भी इसकी अच्छी पैदावार हो रही है.

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गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में ककड़ी की मांग तेजी से बढ़ जाती है. ठंडी तासीर और भरपूर पानी होने की वजह से लोग इसे खूब खाना पसंद करते हैं. सलाद से लेकर रायता तक, ककड़ी हर घर की थाली में आसानी से दिख जाती है. यही वजह है कि राजस्थान में भी अब इसकी खेती बड़े स्तर पर होने लगी है.
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ककड़ी सिर्फ स्वाद में ही अच्छी नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है. गर्मी में इसे खाने से पेट ठंडा रहता है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी कम होती है. कई लोग वजन कम करने के लिए भी इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं.
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राजस्थान के कई इलाकों में किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जियों की आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. खासकर ककड़ी की खेती में अब पॉलीहाउस और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इससे कम पानी में भी अच्छी पैदावार मिल रही है और किसानों की कमाई में भी इजाफा हो रहा है.
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राज्य के पश्चिमी और शुष्क इलाकों में भी ककड़ी और काचरी की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है. बीकानेर, चूरू, जोधपुर, टोंक और सीकर जैसे जिलों में किसान देसी ककड़ी की खेती कर रहे हैं. शेखावाटी इलाके में भी अब हाई-टेक खेती का असर दिखाई देने लगा है और किसान आधुनिक तरीके अपनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं.
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विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही तकनीक और समय पर सिंचाई की जाए तो ककड़ी की खेती किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा बन सकती है. बाजार में इसकी मांग लगभग पूरे साल बनी रहती है. यही कारण है कि अब युवा किसान भी इस खेती की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.
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अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा ककड़ी उत्पादन वाले जिले की बात करें तो जयपुर जिला इस मामले में सबसे आगे माना जाता है. यहां संरक्षित खेती यानी पॉलीहाउस और खुले खेतों दोनों में बड़े स्तर पर ककड़ी उगाई जाती है. खासतौर पर सांभर और झोटवाड़ा ब्लॉक में किसान आधुनिक तकनीक से भारी मात्रा में ककड़ी का उत्पादन कर रहे हैं.
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खेती से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में राजस्थान में ककड़ी की खेती और तेजी से बढ़ सकती है. पानी की बचत करने वाली तकनीकों और बढ़ती बाजार मांग के चलते किसान इसे फायदे वाली फसल के रूप में देख रहे हैं. यही वजह है कि अब रेगिस्तानी इलाकों में भी ककड़ी की खेती किसानों की पसंद बनती जा रही है.
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