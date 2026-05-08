/क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा जिला कहलाता है ‘ककड़ी का शहर’?

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खेती से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में राजस्थान में ककड़ी की खेती और तेजी से बढ़ सकती है. पानी की बचत करने वाली तकनीकों और बढ़ती बाजार मांग के चलते किसान इसे फायदे वाली फसल के रूप में देख रहे हैं. यही वजह है कि अब रेगिस्तानी इलाकों में भी ककड़ी की खेती किसानों की पसंद बनती जा रही है.