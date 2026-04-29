/राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

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राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित देवमाली गांव अपनी अनोखी परंपराओं और गहरी आस्था के कारण चर्चा में रहता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह गांव भगवान देवनारायण की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यहां की कई परंपराएं आम गांवों से अलग दिखाई देती हैं. देवमाली को लेकर सबसे खास दावा यह किया जाता है कि यहां की करीब 3000 बीघा जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि भगवान देवनारायण के नाम पर मानी जाती है. हालांकि इस दावे को आधिकारिक रिकॉर्ड में पूरी तरह से प्रमाणित करना जरूरी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह मान्यता लंबे समय से चली आ रही है.