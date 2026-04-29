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राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 29, 2026, 04:02 PM|Updated: Apr 29, 2026, 04:02 PM

Rajasthan Unique Village: राजस्थान के ब्यावर का देवमाली गांव अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां जमीन भगवान देवनारायण के नाम मानी जाती है, पक्के घर नहीं बनते, ताले नहीं लगते और गांव पूरी तरह शाकाहारी है.

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राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित देवमाली गांव अपनी अनोखी परंपराओं और गहरी आस्था के कारण चर्चा में रहता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह गांव भगवान देवनारायण की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यहां की कई परंपराएं आम गांवों से अलग दिखाई देती हैं. देवमाली को लेकर सबसे खास दावा यह किया जाता है कि यहां की करीब 3000 बीघा जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि भगवान देवनारायण के नाम पर मानी जाती है. हालांकि इस दावे को आधिकारिक रिकॉर्ड में पूरी तरह से प्रमाणित करना जरूरी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह मान्यता लंबे समय से चली आ रही है.
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गांव की सबसे अलग पहचान इसके घरों से जुड़ी है. यहां आज भी पक्के मकानों का निर्माण नहीं किया जाता. ग्रामीण परंपरा के अनुसार लोग मिट्टी की दीवारों और छप्पर के घरों में ही रहते हैं. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और ग्रामीण इसे अपनी धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं. आधुनिक सुविधाओं के दौर में भी इस परंपरा का पालन करना इस गांव को खास बनाता है.
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देवमाली में चोरी की घटनाएं न के बराबर बताई जाती हैं. स्थानीय लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान देवनारायण स्वयं गांव और उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं. हालांकि पुलिस रिकॉर्ड या आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर अपराध की स्थिति का अलग से मूल्यांकन जरूरी होता है, लेकिन ग्रामीणों की यह आस्था गांव की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है.
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एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गांव में पशुओं को बेचने की परंपरा नहीं है. ग्रामीण पशुओं को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनका पालन-पोषण करते हैं. साथ ही, देवमाली को पूर्णतः शाकाहारी गांव भी बताया जाता है, जहां मांसाहार से परहेज किया जाता है. यह पहलू भी गांव की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ माना जाता है.
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राजस्थान में देवमाली के अलावा भी कई ऐसे गांव हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं. जैसलमेर का कुलधरा गांव ‘उजड़ा’ या ‘भूतिया’ गांव के रूप में प्रसिद्ध है. ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार यह गांव अचानक खाली हो गया था, जिसके पीछे कई तरह की लोककथाएं प्रचलित हैं. हालांकि इन कहानियों का पूरा ऐतिहासिक सत्यापन अलग विषय है.
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धौलपुर जिले का धनौरा गांव एक मॉडल ‘स्मार्ट विलेज’ के रूप में विकसित किया गया है. यहां बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. यह उदाहरण दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल सकती हैं.
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जोधपुर क्षेत्र के बिश्नोई गांव अपनी पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं. यहां के लोग पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा को धर्म मानते हैं. राजस्थान के ये गांव अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण अलग पहचान रखते हैं. देवमाली भी इसी कड़ी में एक ऐसा गाँव है, जहाँ आस्था और परंपरा आज भी ग्रामीण जीवन का आधार बनी हुई है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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