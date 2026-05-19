/क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

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गर्मियों के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं यानी लू चलती हैं, तब सांभर झील के खारे पानी की ऊपरी सतह पर खास असर पड़ता है. लगातार चलने वाली हवा और तेज गर्मी की वजह से पानी में मौजूद नमक के बेहद महीन कण सतह पर बनने लगते हैं. ये हल्के नमक के कण हवा के साथ उड़कर झील के किनारों पर जमा हो जाते हैं. इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनने वाले नमक को “रेशता नमक” कहा जाता है.