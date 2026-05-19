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क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 19, 2026, 06:56 PM|Updated: May 19, 2026, 06:56 PM

Hawa Wala Namak Rajasthan: राजस्थान की सांभर झील में बनने वाला “रेशता नमक” अपनी अनोखी प्रक्रिया के कारण खास माना जाता है. तेज गर्म हवाओं और प्राकृतिक वाष्पीकरण से तैयार होने वाला यह नमक बेहद बारीक, हल्का और चमकदार होता है. यह पूरी तरह मौसम और हवा पर निर्भर करता है.

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राजस्थान अपनी संस्कृति, किलों और रेगिस्तान के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन यहां की धरती में छिपे प्राकृतिक खजाने भी किसी से कम नहीं हैं. इन्हीं में से एक है सांभर झील में बनने वाला खास “रेशता नमक”. यह नमक सामान्य तरीके से तैयार नहीं होता, बल्कि इसे बनाने में प्रकृति और तेज गर्म हवाओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है. यही वजह है कि यह नमक बाकी नमकों से अलग पहचान रखता है.
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राजस्थान की सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील मानी जाती है. यहां लंबे समय से नमक उत्पादन होता आ रहा है. आमतौर पर नमक बनाने के लिए खारे पानी को क्यारियों में जमा करके सुखाया जाता है, लेकिन रेशता नमक बनने की प्रक्रिया काफी अलग और दिलचस्प होती है. इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से भी यहां पहुंचते हैं.
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गर्मियों के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं यानी लू चलती हैं, तब सांभर झील के खारे पानी की ऊपरी सतह पर खास असर पड़ता है. लगातार चलने वाली हवा और तेज गर्मी की वजह से पानी में मौजूद नमक के बेहद महीन कण सतह पर बनने लगते हैं. ये हल्के नमक के कण हवा के साथ उड़कर झील के किनारों पर जमा हो जाते हैं. इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनने वाले नमक को “रेशता नमक” कहा जाता है.
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रेशता नमक की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट मानी जाती है. इसके कण बेहद बारीक, मुलायम और हल्के होते हैं. यह देखने में भी काफी चमकदार नजर आता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि हवा से तैयार होने के कारण इसमें अलग तरह की शुद्धता महसूस होती है. यही वजह है कि इसे सामान्य नमक से अलग माना जाता है.
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सांभर झील में मुख्य रूप से दो तरह का नमक तैयार किया जाता है. पहला “कयार नमक” होता है, जिसे इंसानों द्वारा बनाई गई क्यारियों में पानी सुखाकर तैयार किया जाता है. इसके कण बड़े और चौकोर आकार के होते हैं. वहीं दूसरा “रेशता नमक” है, जो पूरी तरह प्राकृतिक हवा और मौसम पर निर्भर करता है. इसकी यही प्राकृतिक प्रक्रिया इसे खास बनाती है.
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स्थानीय नमक श्रमिकों के अनुसार रेशता नमक का उत्पादन हर मौसम में एक जैसा नहीं होता. यह काफी हद तक गर्मी, हवा की रफ्तार और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर तेज गर्म हवाएं लगातार चलती रहें तो इसका उत्पादन बेहतर होता है. इसी कारण इसे प्रकृति का अनोखा उपहार भी कहा जाता है.
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सांभर झील सिर्फ नमक उत्पादन का बड़ा केंद्र ही नहीं, बल्कि राजस्थान की पारंपरिक पहचान का भी हिस्सा है. यहां बनने वाला रेशता नमक इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति किस तरह बिना बड़ी मशीनों के भी अनोखी चीजें तैयार कर देती है. यही वजह है कि यह नमक आज भी लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना रहता है.
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