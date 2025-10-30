क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!
Trending Quiz: राजस्थान का "मिनी मुंबई" जालौर का भीनमाल है. यह उपनाम मुंबई के रियल एस्टेट विकास में भीनमाल के व्यापारियों के मजबूत दबदबे और योगदान के कारण मिला है, जो शहर को एक असाधारण वाणिज्यिक पहचान देता है.
Published: Oct 30, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 05:46 PM IST
राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है. यह अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों (जैसे आमेर, चित्तौड़गढ़) और रंगीन शहरों (जयपुर, उदयपुर) के लिए प्रसिद्ध है. यहां थार रेगिस्तान और पुष्कर मेला मुख्य आकर्षण भी हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां पर एक ऐसा शहर भी है, जिसे राजस्थान का मिनी मुम्बई भी कहा जाता है.