Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!

Trending Quiz: राजस्थान का "मिनी मुंबई" जालौर का भीनमाल है. यह उपनाम मुंबई के रियल एस्टेट विकास में भीनमाल के व्यापारियों के मजबूत दबदबे और योगदान के कारण मिला है, जो शहर को एक असाधारण वाणिज्यिक पहचान देता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 05:46 PM IST
1/9

Rajasthan ka Mini Mumbai

Rajasthan ka Mini Mumbai1/9
राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है. यह अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों (जैसे आमेर, चित्तौड़गढ़) और रंगीन शहरों (जयपुर, उदयपुर) के लिए प्रसिद्ध है. यहां थार रेगिस्तान और पुष्कर मेला मुख्य आकर्षण भी हैं.
2/9

Rajasthan ka Mini Mumbai

Rajasthan ka Mini Mumbai2/9
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां पर एक ऐसा शहर भी है, जिसे राजस्थान का मिनी मुम्बई भी कहा जाता है.