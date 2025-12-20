Zee Rajasthan
राजस्थान का यह शहर क्यों कहलाता है ‘लाल पत्थर की भूमि’? जवाब जान रह जाएंगे हैरान

Rajasthan Quiz: राजस्थान के धौलपुर को 'लाल पत्थर की भूमि' कहते हैं क्योंकि यहां का पत्थर दिल्ली के लाल किले में लगा है. राजा धवल देव द्वारा स्थापित यह प्राचीन शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत और अनोखी वास्तुकला के लिए विश्वप्रसिद्ध है.

Published: Dec 20, 2025, 09:46 AM IST | Updated: Dec 20, 2025, 09:46 AM IST
राजस्थान के पूर्वी द्वार पर स्थित धौलपुर को 'लाल पत्थर की भूमि' (Land of Red Stone) के नाम से जाना जाता है. यह जिला न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की मिट्टी से निकलने वाले बेशकीमती लाल बलुआ पत्थर ने इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है.
धौलपुर को यह नाम यहां मिलने वाले विशिष्ट लाल बलुआ पत्थर की वजह से मिला है. यह पत्थर अपनी मजबूती और आकर्षक सुंदरता के लिए पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है.