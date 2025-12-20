राजस्थान का यह शहर क्यों कहलाता है ‘लाल पत्थर की भूमि’? जवाब जान रह जाएंगे हैरान

राजस्थान के पूर्वी द्वार पर स्थित धौलपुर को 'लाल पत्थर की भूमि' (Land of Red Stone) के नाम से जाना जाता है. यह जिला न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की मिट्टी से निकलने वाले बेशकीमती लाल बलुआ पत्थर ने इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है.