/Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

Do You Know: जयपुर शहर की ऊंची पहाड़ियों पर शान से खड़ा नाहरगढ़ किला न सिर्फ अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अपने अंधेरे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है. इस किले की दीवारों, सुरंगों और महलों में ऐसे कई अनसुलझे राज़ छिपे हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है.
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नाहरगढ़ किले का सबसे प्रसिद्ध रहस्य इसके निर्माण से जुड़ा है. महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जब किले का निर्माण करवा रहे थे, तो जो दीवार दिन भर में बनाई जाती, वह रात को अपने आप ढह जाती थी. बाद में पता चला कि यह जमीन नाहर सिंह नाम के राठौड़ राजकुमार की थी, जिनकी मौत इसी जगह हुई थी. उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया. आज भी स्थानीय लोग इसे नाहर सिंह भोमिया का शाप मानते हैं.
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किले के अंदर बनी अंधेरी और लंबी सुरंगें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. मान्यता है कि नाहरगढ़ और जयगढ़ किले के बीच गुप्त सुरंगें हैं, जहां जयपुर राजघराने का अरबों रुपये का खजाना छिपाया गया था. 1970 के दशक में हुई खुदाई ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया था. आज तक कोई नहीं जानता कि इन सुरंगों के अंत में क्या छिपा है.
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माधवेंद्र भवन में बने 9 बिल्कुल एक जैसे महल भी एक बड़ा रहस्य हैं. महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी नौ रानियों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे, ताकि कोई भी यह न जान सके कि राजा किस रानी के महल में हैं. यह चतुराई का अनोखा नमूना आज भी देखा जा सकता है.
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नाहरगढ़ की इंजीनियरिंग सबसे आश्चर्यजनक है. 300 साल पहले बिना बिजली के बनाए गए महलों में गर्मियों में भी तापमान बाहर से 5 से 8 डिग्री कम रहता है. मोटी पत्थर की दीवारें और खास वेंटिलेशन सिस्टम प्राकृतिक एसी का काम करते हैं. यह तकनीक आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स को भी हैरान करती है.
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किले की सबसे ऊंची चोटी पर बनी विशाल बावड़ी इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है. पहाड़ पर पानी इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन नाहरगढ़ के इंजीनियरों ने ढलानें बनाकर बारिश का हर कतरा बावड़ी में पहुंचाने की अद्भुत व्यवस्था की. यह प्राचीन जल संरक्षण तकनीक आज के वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा उन्नत थी.
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नाहरगढ़ किला सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है. इन रहस्यों के कारण हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं. जोधपुर, उदयपुर और आमेर के किलों की तरह नाहरगढ़ भी अपनी अनकही कहानियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा.