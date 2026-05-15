/Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

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नाहरगढ़ किले का सबसे प्रसिद्ध रहस्य इसके निर्माण से जुड़ा है. महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जब किले का निर्माण करवा रहे थे, तो जो दीवार दिन भर में बनाई जाती, वह रात को अपने आप ढह जाती थी. बाद में पता चला कि यह जमीन नाहर सिंह नाम के राठौड़ राजकुमार की थी, जिनकी मौत इसी जगह हुई थी. उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया. आज भी स्थानीय लोग इसे नाहर सिंह भोमिया का शाप मानते हैं.