Do You Know: क्यों रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखी जाती है 'समुद्र तल से ऊंचाई', असल वजह जानते हैं आप?

Railways Interesting Facts: भारतीय रेलवे की दुनिया में रोज़ लाखों यात्री सफर करते हैं और अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे पीले बोर्ड को देखकर मन में एक सवाल जरूर कौंधता है – “यहां समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी जाती है?” आज हम इसी सवाल का पूरा और सटीक जवाब दे रहे हैं.

Published: Nov 28, 2025, 03:30 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 03:30 PM IST
पीला बोर्ड क्यों? दूर से दिखने और सुरक्षा का राज

रेलवे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड हमेशा पीले रंग के ही क्यों होते हैं? वजह बेहद वैज्ञानिक है! पीला रंग सबसे दूर तक और सबसे स्पष्ट दिखाई देता है—कोहरे, बारिश या धुंध में भी! काले अक्षर पीले बैकग्राउंड पर सबसे अच्छे दिखते हैं, जिससे लोको पायलट दूर से ही स्टेशन का नाम पढ़ सकें. यह रंग ट्रैफिक सिग्नल की तरह “सावधानी” का संकेत भी देता है—ट्रिन को धीमा करने या रुकने की तैयारी का इशारा! साथ ही, पार्श्व दृष्टि (peripheral vision) में भी पीला रंग सबसे पहले नजर आता है, जो हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए बहुत जरूरी है. सुरक्षा और स्पष्टता का यही राज है पीले बोर्ड का!
समुद्र तल से ऊंचाई लिखने की असली वजहें

ixigo और रेलवे के पुराने दस्तावेजों के अनुसार, ये ऊंचाई कई कारणों से लिखी जाती थी:शुरुआती दौर में सुरक्षा और निर्माण