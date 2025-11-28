Do You Know: क्यों रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखी जाती है 'समुद्र तल से ऊंचाई', असल वजह जानते हैं आप?

रेलवे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड हमेशा पीले रंग के ही क्यों होते हैं? वजह बेहद वैज्ञानिक है! पीला रंग सबसे दूर तक और सबसे स्पष्ट दिखाई देता है—कोहरे, बारिश या धुंध में भी! काले अक्षर पीले बैकग्राउंड पर सबसे अच्छे दिखते हैं, जिससे लोको पायलट दूर से ही स्टेशन का नाम पढ़ सकें. यह रंग ट्रैफिक सिग्नल की तरह “सावधानी” का संकेत भी देता है—ट्रिन को धीमा करने या रुकने की तैयारी का इशारा! साथ ही, पार्श्व दृष्टि (peripheral vision) में भी पीला रंग सबसे पहले नजर आता है, जो हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए बहुत जरूरी है. सुरक्षा और स्पष्टता का यही राज है पीले बोर्ड का!