/राजस्थान में क्यों बढ़ रहीं आग की घटनाएं? जानिए कारण और बचाव के तरीके

Rajasthan Fire Incidents: राजस्थान में गर्मियों में तेज गर्मी, सूखी हवाओं और लापरवाही से आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं. पराली जलाना, शॉर्ट सर्किट और ज्वलनशील चीजें बड़ा कारण हैं. सावधानी, सतर्कता और सही कदम अपनाकर इन हादसों से बचा जा सकता है.
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राजस्थान में गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाती हैं. खासकर अप्रैल से जून के बीच तेज धूप और लू के कारण छोटे-छोटे हादसे बड़े नुकसान में बदल जाते हैं. खेतों, घरों और बाजारों में आग लगने की खबरें इस मौसम में आम हो जाती हैं. मौसम विशेषज्ञों और प्रशासन के अनुसार इसके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण जिम्मेदार होते हैं.
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सबसे बड़ा कारण होता है अत्यधिक गर्मी और सूखी हवाएं. राजस्थान में तापमान कई बार 45 डिग्री के पार चला जाता है, जिससे वातावरण बेहद शुष्क हो जाता है. इस दौरान सूखी घास, फसल के अवशेष और लकड़ी जैसे पदार्थ जल्दी आग पकड़ लेते हैं. हल्की सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है.
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दूसरा बड़ा कारण मानवीय लापरवाही है. खेतों में पराली जलाना, कचरा जलाना या बिजली के तारों में स्पार्किंग जैसी घटनाएं आग लगने का कारण बनती हैं. कई बार लोग सावधानी नहीं बरतते और छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में भी यह जोखिम और बढ़ जाता है.
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आग की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता. खेतों में काम करते समय आग से जुड़ी गतिविधियों से बचना चाहिए और पराली जलाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. बिजली के उपकरणों और वायरिंग की समय-समय पर जांच करवानी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं न हों.
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घर और आसपास भी सावधानी बरतना जरूरी है. रसोई गैस का सही इस्तेमाल करें, ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित जगह पर रखें और बच्चों को आग से दूर रखें. गर्मी के मौसम में सूखे पत्तों और कचरे को इकट्ठा करके जलाने से बचना चाहिए. इसके अलावा आग बुझाने के साधन जैसे पानी, रेत या फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा तैयार रखने चाहिए.
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अगर किसी जगह आग लग जाए तो तुरंत घबराने के बजाय फायर ब्रिगेड को सूचना देना चाहिए और खुद सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए. सही समय पर सूचना देने से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है. राजस्थान में आग लगने की घटनाओं का मुख्य कारण गर्मी, सूखापन और लापरवाही है. थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता अपनाकर इन हादसों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.