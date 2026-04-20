/राजस्थान में क्यों बढ़ रहीं आग की घटनाएं? जानिए कारण और बचाव के तरीके

6 /7

अगर किसी जगह आग लग जाए तो तुरंत घबराने के बजाय फायर ब्रिगेड को सूचना देना चाहिए और खुद सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए. सही समय पर सूचना देने से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है. राजस्थान में आग लगने की घटनाओं का मुख्य कारण गर्मी, सूखापन और लापरवाही है. थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता अपनाकर इन हादसों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है.