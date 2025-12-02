क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!

बीकानेर की ज्यादातर हवेलियों का निर्माण 1887 से 1943 के मध्य, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में हुआ था. इन हवेलियों को रामपुरिया जैसे धनी सौदागरों और व्यापारियों ने बनवाया था, जिन्होंने कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अपार धन अर्जित किया था. ये हवेलियां 150 वर्ष पूर्व की स्थापत्य कला का जीवंत चित्रण करती हैं.