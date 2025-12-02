Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ये हवेलियां सूरज की रोशनी में बदलती हैं रंग!

Rajasthan Quiz: बीकानेर को 'हजार हवेलियों का शहर' कहते हैं, जिनकी स्थापना राव बीकाजी ने की थी. ये हवेलियां यूरोपीय छाप और 'आला-गीला' शैली की हैं. इनकी दीवारें सूरज की रोशनी में रंग बदलती हैं, जो इन्हें अद्वितीय बनाती है.

Published: Dec 02, 2025, 02:20 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 02:20 PM IST
Bikaner: Haveliyon ka Shehar

यदि आप राजस्थान के 'हजार हवेलियों के शहर' की तलाश में हैं, तो वह है बीकानेर. सन् 1488 ई. में राठौड़ राजकुमार राव बीकाजी द्वारा स्थापित यह शहर, न केवल अपने लाल रंग के भव्य किलों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी अद्वितीय हवेलियों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है.
Bikaner: Haveliyon ka Shehar

बीकानेर की ज्यादातर हवेलियों का निर्माण 1887 से 1943 के मध्य, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में हुआ था. इन हवेलियों को रामपुरिया जैसे धनी सौदागरों और व्यापारियों ने बनवाया था, जिन्होंने कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अपार धन अर्जित किया था. ये हवेलियां 150 वर्ष पूर्व की स्थापत्य कला का जीवंत चित्रण करती हैं.