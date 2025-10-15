क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?

जयपुर जिसे दुनिया 'गुलाबी नगर' के नाम से जानती है, वह सिर्फ़ राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ही नहीं, बल्कि राज्य का सबसे महंगा शहर भी है. विभिन्न आर्थिक रिपोर्टें और रियल एस्टेट के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि रहन-सहन और प्रॉपर्टी की कीमतें यहां अन्य राजस्थानी शहरों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं. लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है?