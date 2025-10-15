Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे मंहगा शहर कौन सा है ?

Trending quiz: जयपुर राजस्थान का सबसे महंगा शहर है क्योंकि यह राजधानी होने के साथ-साथ मुख्य आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है.मज़बूत पर्यटन उद्योग और बेहतर जीवनशैली की मांग ने यहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए हैं.

गुलाबी नगर

जयपुर जिसे दुनिया 'गुलाबी नगर' के नाम से जानती है, वह सिर्फ़ राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ही नहीं, बल्कि राज्य का सबसे महंगा शहर भी है. विभिन्न आर्थिक रिपोर्टें और रियल एस्टेट के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि रहन-सहन और प्रॉपर्टी की कीमतें यहां अन्य राजस्थानी शहरों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं. लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है?
आर्थिक और प्रशासनिक

जयपुर राज्य का सबसे बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है. सभी बड़े सरकारी मुख्यालय, राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय यहीं स्थित हैं. इसके अलावा, यह शहर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन का मुख्य 'हब' है. इन केंद्रीय सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यहां लोगों का पलायन अधिक होता है, जिससे आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग लगातार बढ़ती रहती है.