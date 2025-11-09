Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान की 'सुनहरी सिटी' कौन सी है? वजह जान रह जाएंगे दंग!

Rajasthan Quiz: जैसलमेर को 'गोल्डन सिटी' (स्वर्ण नगरी) कहते हैं, क्योंकि यहां की इमारतें पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, तो किला और पूरा शहर सोने की तरह चमकता है, जिससे यह नाम पड़ा.

Published: Nov 09, 2025, 02:10 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 02:10 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान की इस अद्भुत नगरी को 'गोल्डन सिटी' या 'स्वर्ण नगरी' कहा जाता है, और इसके पीछे का राज इसकी अनूठी वास्तुकला और प्रकृति का एक शानदार उदाहरण है. यह शहर दिन के अलग-अलग पहरों में अपनी चमक बदलकर हर पर्यटक का दिल जीत लेता है.
जैसलमेर को यह विशेष उपनाम मिलने का मुख्य कारण यहां की इमारतों में इस्तेमाल होने वाला पीला बलुआ पत्थर (Yellow Sandstone) है.