क्या आप जानते हैं राजस्थान की 'सुनहरी सिटी' कौन सी है? वजह जान रह जाएंगे दंग!

Rajasthan Quiz: जैसलमेर को 'गोल्डन सिटी' (स्वर्ण नगरी) कहते हैं, क्योंकि यहां की इमारतें पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, तो किला और पूरा शहर सोने की तरह चमकता है, जिससे यह नाम पड़ा.