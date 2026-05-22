/दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

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World's Hottest Cities दरअसल इसके पीछे एक खास वैज्ञानिक कारण छिपा है, जिसे मौसम वैज्ञानिक ‘द डेजर्ट पैराडॉक्स’ कहते हैं. इसका मतलब है कि रेगिस्तान दिन में जितना ज्यादा गर्म होता है, रात में उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है. थार रेगिस्तान की रेत सूरज की गर्मी को दिनभर सोखती है, लेकिन सूरज ढलते ही वही गर्मी तेजी से बाहर छोड़ देती है. इसी वजह से राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.