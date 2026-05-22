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दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 22, 2026, 04:32 PM|Updated: May 22, 2026, 04:32 PM

World's Hottest Cities: राजस्थान दिन में भले आग उगलता नजर आता हो, लेकिन रेगिस्तान की ठंडी रातें उसका औसत तापमान कम कर देती हैं. इसी ‘डेजर्ट पैराडॉक्स’ की वजह से जैसलमेर और फलौदी जैसे शहर रिकॉर्ड गर्मी के बावजूद सबसे गर्म शहरों की नई सूची में पीछे रह गए. बता दें कि आंकड़े अप्रैल 2026 के हैं.

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World's Hottest Cities

जब भी देश में सबसे ज्यादा गर्मी वाले राज्यों की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है. यहां की तपती दोपहर, लू के थपेड़े और रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म हवाएं हमेशा चर्चा में रहती हैं. साल 2016 में फलौदी ने 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर देश का रिकॉर्ड बनाया था. यही वजह है कि लोग राजस्थान को गर्मी का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं.
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लेकिन हाल ही में सामने आए एक नए मौसम विश्लेषण ने सभी को चौंका दिया है. देश के सबसे गर्म शहरों और राज्यों की नई रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर नजर नहीं आया. बल्कि यह सूची के निचले हिस्से में दिखाई दिया. यह बात सुनकर हर कोई हैरान है कि जहां दोपहर में सड़कें तक तपने लगती हैं, वह राज्य आखिर पीछे कैसे रह गया.
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दरअसल इसके पीछे एक खास वैज्ञानिक कारण छिपा है, जिसे मौसम वैज्ञानिक ‘द डेजर्ट पैराडॉक्स’ कहते हैं. इसका मतलब है कि रेगिस्तान दिन में जितना ज्यादा गर्म होता है, रात में उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है. थार रेगिस्तान की रेत सूरज की गर्मी को दिनभर सोखती है, लेकिन सूरज ढलते ही वही गर्मी तेजी से बाहर छोड़ देती है. इसी वजह से राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.
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27 अप्रैल 2026 को ग्लोबल मौसम एजेंसी AQI.in ने दुनिया के कई शहरों का हीट इंडेक्स डेटा जारी किया. इसमें गर्मी के साथ उमस को भी शामिल किया गया था. रिपोर्ट सामने आने के बाद मौसम विशेषज्ञ भी हैरान रह गए. राजस्थान के कई शहरों में दिन का तापमान बेहद ज्यादा होने के बावजूद उनका 24 घंटे का औसत तापमान उतना ज्यादा नहीं निकला.
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इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसलमेर है. यहां दिन में तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इतनी गर्मी किसी को भी परेशान कर सकती है. लेकिन रात होते ही रेगिस्तानी हवाओं ने मौसम बदल दिया और तापमान गिरकर 30.5 डिग्री तक पहुंच गया. इसी वजह से पूरे दिन का औसत तापमान 37.5 डिग्री रहा और जैसलमेर सबसे गर्म शहरों की सूची में काफी नीचे चला गया.
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कुछ ऐसा ही हाल फलौदी का भी रहा. दिन में यहां का तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन रात में मौसम ठंडा होने से 24 घंटे का औसत काफी नीचे आ गया. यही कारण है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान इस नई रैंकिंग में ऊपर नहीं पहुंच पाया.
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हालांकि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान में गर्मी कम हो गई है. दोपहर के समय यहां पड़ने वाली तेज धूप और लू आज भी बेहद खतरनाक मानी जाती है. खासकर मई और जून के महीने में बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. डॉक्टर भी लगातार लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, पानी ज्यादा पीने और गर्म हवाओं से बचने की सलाह दे रहे हैं.
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