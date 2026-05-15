/राजस्थान का वो जादुई कपड़ा, जो हवा चलते ही बदलता है रंग!

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लहरिया को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि यह कपड़ा हवा चलने पर रंग बदलता है. सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कपड़े की खास डिजाइन और रंगों का खेल होता है. दरअसल लहरिया में तिरछी धारियां बनाई जाती हैं. जब कोई महिला लहरिया की साड़ी या ओढ़नी पहनकर चलती है और हवा चलती है, तो कपड़े में बनने वाली सिलवटों के साथ ये धारियां अलग-अलग तरीके से दिखाई देती हैं. इसी वजह से देखने वाले को लगता है कि कपड़े का रंग बदल रहा है.