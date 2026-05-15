/राजस्थान का वो जादुई कपड़ा, जो हवा चलते ही बदलता है रंग!

Rajasthani Famous Clothes: राजस्थान का लहरिया और बंधेज सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कला है. लहरिया हवा और रोशनी के साथ रंग बदलता हुआ नजर आता है, जबकि बंधेज हजारों गांठों की मेहनत से तैयार होता है. यही रंग-बिरंगी परंपरा राजस्थान की खास पहचान है.
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राजस्थान की पहचान सिर्फ किले, हवेलियां और रेगिस्तान ही नहीं हैं, बल्कि यहां के रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़े भी दुनिया भर में मशहूर हैं. खासकर लहरिया और बंधेज ऐसी कला हैं, जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं. इन कपड़ों की सबसे खास बात यह है कि एक कपड़ा हवा के साथ अपना रंग बदलता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरा हजारों छोटी-छोटी गांठों की मेहनत से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि राजस्थान की यह पारंपरिक कला आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है.
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लहरिया को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि यह कपड़ा हवा चलने पर रंग बदलता है. सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कपड़े की खास डिजाइन और रंगों का खेल होता है. दरअसल लहरिया में तिरछी धारियां बनाई जाती हैं. जब कोई महिला लहरिया की साड़ी या ओढ़नी पहनकर चलती है और हवा चलती है, तो कपड़े में बनने वाली सिलवटों के साथ ये धारियां अलग-अलग तरीके से दिखाई देती हैं. इसी वजह से देखने वाले को लगता है कि कपड़े का रंग बदल रहा है.
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लहरिया की इसी खासियत को विजुअल साइंस यानी नजरों के खेल से भी जोड़ा जाता है. कपड़े की धारियां जब हिलती हैं तो रंगों का अलग असर दिखाई देता है. पुराने समय के कारीगर इसे हवा के साथ रंगों का खेल कहते थे. यही वजह है कि आज भी लहरिया राजस्थान की सबसे खास पारंपरिक पोशाकों में गिना जाता है.
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लहरिया का एक और खास रूप होता है, जिसे मोथड़ा कहा जाता है. इसमें धारियां एक-दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं और कपड़े पर चेक जैसा डिजाइन बन जाता है. जब कपड़ा सीधा रहता है तो एक रंग ज्यादा नजर आता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है और कपड़ा हिलता है, तो दूसरा रंग उभरकर सामने आने लगता है. यही कारण है कि मोथड़ा पहनने पर कपड़े का लुक हर पल बदलता हुआ लगता है.
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कुछ लहरिया डिजाइन को समुद्र लहर भी कहा जाता है. इसमें दो या तीन रंगों की बहुत बारीक धारियां बनाई जाती हैं, जो बिल्कुल पानी की लहरों जैसी दिखाई देती हैं. जैसे समुद्र का रंग रोशनी और हवा के हिसाब से बदलता नजर आता है, वैसे ही ये कपड़े भी अलग-अलग एंगल से देखने पर नए शेड्स दिखाते हैं. यही वजह है कि यह डिजाइन महिलाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है.
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वहीं बंधेज राजस्थान की एक बहुत पुरानी रंगाई कला है. इसे टाई एंड डाई तकनीक भी कहा जाता है. इसमें कपड़े को छोटी-छोटी जगह से उठाकर धागे से कसकर बांधा जाता है. इसके बाद कपड़े को रंग में डुबोया जाता है. जब धागे खोले जाते हैं तो कपड़े पर खूबसूरत बिंदियों जैसा डिजाइन बनकर सामने आता है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत और धैर्य लगता है, इसलिए बंधेज को खास कला माना जाता है.
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राजस्थान के गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए यहां के पारंपरिक कपड़ों में ऐसे रंग चुने जाते हैं, जो आंखों को सुकून दें. सावन के समय हरे रंग का लहरिया और बंधेज पहनने की परंपरा है, क्योंकि इसे हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. वहीं तीज-त्योहारों पर केसरिया और लाल रंग ज्यादा पहने जाते हैं, जिन्हें सौभाग्य और उत्सव से जोड़कर देखा जाता है. यही रंग और कला राजस्थान की संस्कृति को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाते हैं.