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Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 10, 2026, 08:21 AM|Updated: May 10, 2026, 08:21 AM

Did You Know: राजस्थान का शेखावाटी अंचल अपनी भव्य हवेलियों और दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है. बिड़ला और बजाज जैसे बड़े सेठों के ये ऐतिहासिक आशियाने आज भी 18वीं शताब्दी के वैभव और उस समय की बेजोड़ शिल्प कला को जीवंत करते हैं.

Shekhawati Open air art gallery1/7
राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित चुरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों का यह अंचल, जिसे हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, कला और स्थापत्य का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती. राव शेखा की इस पावन धरा को 'ओपन एयर आर्ट गैलरी' कहा जाता है, जहां की हवेलियों को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी परीलोक या कल्पना लोक में कदम रख चुके हों.
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18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ये हवेलियां अपनी बेजोड़ चित्रकारी (Fresco Paintings) के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं. आएइ जानते हैं इन खूबसूरत हवेलियों के बारे में, जिन्हें देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.
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इन हवेलियों के मालिक बड़े-बड़े सेठों (बिड़ला, डालमिया, बजाज, पोद्दार, सिंघानिया) ने उस दौर में विदेशों के दौरे किए थे. जब भारत के गांवों में लोग केवल बैलगाड़ी जानते थे, तब इन सेठों ने अपनी हवेलियों की दीवारों पर हवाई जहाज और कारों के चित्र बनवा दिए थे.
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दीवारों पर केवल आधुनिक मशीनें ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाएं, भगवान राम और कृष्ण की वीरता, मोर, हाथी, शेर और रंग-बिरंगे फूल-पत्तियों का ऐसा सुंदर अंकन है कि विदेशी पर्यटक भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं.
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शेखावाटी की ये भव्य हवेलियां आज एक शांत गरिमा के साथ खड़ी हैं.यहां के प्रमुख घराने जैसे- चमड़िया, कानोड़िया, गोयनका, झुनझुनवाला, रूइया और खेमका जैसे दिग्गजों की ये हवेलियां आज अधिकतर खाली हैं.
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चूंकि इन सेठों के परिवार अब बड़े महानगरों या विदेशों में बस चुके हैं, इसलिए इन विशाल महलों जैसे घरों में अब केवल चौकीदार ही रहते हैं. लेकिन इन सूनी गलियों में आज भी उस दौर की संपन्नता और वैभव की गूंज सुनाई देती है.
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शेखावाटी केवल हवेलियों तक सीमित नहीं है. यहां के किले, प्राचीन मंदिर और नक्काशीदार बावड़ियां भी कलात्मकता का बेजोड़ नमूना हैं. बहुरंगी राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने में इस अंचल का सबसे बड़ा योगदान है.
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