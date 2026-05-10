/Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

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राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित चुरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों का यह अंचल, जिसे हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, कला और स्थापत्य का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती. राव शेखा की इस पावन धरा को 'ओपन एयर आर्ट गैलरी' कहा जाता है, जहां की हवेलियों को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी परीलोक या कल्पना लोक में कदम रख चुके हों.