वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सर्दियों में ठंडे पानी का स्नान कई लाभ देता है. हेल्थलाइन (Healthline.com) के अनुसार, यह एंडॉर्फिन्स (खुशी के हार्मोन) को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है और मूड बेहतर रहता है. मेयो क्लिनिक (MayoClinic.org) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रक्त संचार सुधारता है, मांसपेशियों की सूजन घटाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होता है. वेबएमडी (WebMD.com) के अनुसार, यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ब्राउन फैट को सक्रिय करता है, जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. एक 2023 अध्ययन में पाया गया कि 5 मिनट की कोल्ड बाथ से सतर्कता और ऊर्जा बढ़ती है. कुल मिलाकर, यह व्यायाम के बाद रिकवरी तेज करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है.