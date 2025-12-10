Zee Rajasthan
Do You know: सुन्न कर देने वाली सर्दी में भी उदयपुर वासी क्यों लगाते हैं जमा देने वाली झील में डुबकी, जानते हैं आप?

Do You News: दिसंबर की ठंडी सुबहें उदयपुर को और भी खूबसूरत बना देती हैं, लेकिन पिछोला झील के घाटों पर यह नजारा देखकर पर्यटक दंग रह जाते हैं – कंपकंपाती ठंड में सैकड़ों लोग ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए.

Dec 10, 2025
यह सिर्फ साहस की बात नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दिनचर्या का हिस्सा है. एक स्थानीय निवासी से बातचीत में उन्होंने बताया, “यह हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का अभिन्न अंग है. कहीं कितनी भी ठंड हो, हमें ठंड नहीं लगती. रोजाना इसी तरह नहाते हैं, क्योंकि यह हमें तरोताजा रखता है और आस्था से जोड़ता है.” आइए, विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर जानें इसके पीछे के वैज्ञानिक फायदे, नुकसान और मौजूदा हालात.
सर्दी में ठंडे पानी से नहाने के फायदे

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सर्दियों में ठंडे पानी का स्नान कई लाभ देता है. हेल्थलाइन (Healthline.com) के अनुसार, यह एंडॉर्फिन्स (खुशी के हार्मोन) को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है और मूड बेहतर रहता है. मेयो क्लिनिक (MayoClinic.org) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रक्त संचार सुधारता है, मांसपेशियों की सूजन घटाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होता है. वेबएमडी (WebMD.com) के अनुसार, यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ब्राउन फैट को सक्रिय करता है, जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. एक 2023 अध्ययन में पाया गया कि 5 मिनट की कोल्ड बाथ से सतर्कता और ऊर्जा बढ़ती है. कुल मिलाकर, यह व्यायाम के बाद रिकवरी तेज करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है.