/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट 'रायता हिल्स', प्री-वेडिंग शूट और बाइकर्स के लिए बनी है जन्नत

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अरावली की वादियों के बीच से गुजरतीं रायता हिल्स की घुमावदार और सर्पीली सड़कें किसी रोमांचक सफर से कम नहीं हैं. यही वजह है कि वीकेंड पर यहां बाइकर्स और ट्रैवलर्स की भारी भीड़ उमड़ती है.इस बेहद खूबसूरत पहाड़ी का नाम 'रायता' यहां तलहटी में बसे एक बेहद छोटे और शांत गाँव पर पड़ा है, जहां आज भी महज 150 के करीब घर हैं और कुल आबादी लगभग 650 है.इसकी हरियाली और ऊंचाइयों से दिखने वाले वादियों के नजारे के कारण कई पर्यटक और स्थानीय लोग इसे प्यार से 'राजस्थान का कश्मीर' भी कहकर पुकारते हैं.