/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट 'रायता हिल्स', प्री-वेडिंग शूट और बाइकर्स के लिए बनी है जन्नत

Do You Know: उदयपुर से 20 किमी दूर स्थित रायता हिल्स अपने सर्पीले रास्तों और मखमली पहाड़ियों के कारण नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन रहा है. प्री-वेडिंग शूट और बाइकर्स के पसंदीदा इस 'राजस्थान के कश्मीर' में जल्द व्यू पॉइंट और फूड कोर्ट बनाए जाएंगे.
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लेक सिटी उदयपुर अपने शाही महलों और झीलों के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है ही, लेकिन अब इसके मुकुट में एक नया खूबसूरत नगीना जुड़ने जा रहा है. उदयपुर के मुख्य पर्यटन स्थलों से मात्र 16-20 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में बसा 'रायता हिल्स'इन दिनों नए टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है.
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अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सर्पीले रास्तों और मखमली हरी पहाड़ियों के कारण यह जगह इन दिनों कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और प्री-वेडिंग शूट के लिए फिल्ममेकर्स और फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बन चुकी है. बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब प्रशासन भी इसे पूरी तरह से विकसित करने की तैयारी में है, जिसके तहत यहाँ शानदार व्यू पॉइंट, रेस्ट हाउस और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा.
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अरावली की वादियों के बीच से गुजरतीं रायता हिल्स की घुमावदार और सर्पीली सड़कें किसी रोमांचक सफर से कम नहीं हैं. यही वजह है कि वीकेंड पर यहां बाइकर्स और ट्रैवलर्स की भारी भीड़ उमड़ती है.इस बेहद खूबसूरत पहाड़ी का नाम 'रायता' यहां तलहटी में बसे एक बेहद छोटे और शांत गाँव पर पड़ा है, जहां आज भी महज 150 के करीब घर हैं और कुल आबादी लगभग 650 है.इसकी हरियाली और ऊंचाइयों से दिखने वाले वादियों के नजारे के कारण कई पर्यटक और स्थानीय लोग इसे प्यार से 'राजस्थान का कश्मीर' भी कहकर पुकारते हैं.
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यदि आप सोशल मीडिया रील्स, फोटोग्राफी या किसी खास पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो रायता हिल्स से बेहतर कोई जगह नहीं है. यहां के शांत बैकग्राउंड, पहाड़ों पर तैरते बादल और दूर-दूर तक फैली हरियाली के बीच सिनेमाई शॉट निकल कर आते हैं. यही कारण है कि शादियों के सीजन में यहां प्री-वेडिंग शूट कराने वाले कपल्स की कतारें देखने को मिलती हैं.
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यूं तो यहां साल भर मौसम सुहावना रहता है, लेकिन मानसून (बरसात के दिनों में) और सर्दियों में यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. बारिश की बूंदें गिरते ही पूरी पहाड़ियां हरे रंग की मखमली चादर ओढ़ लेती हैं.मानसून के दौरान पहाड़ों से बहते नन्हे झरने और वादियों में छाने वाला कोहरा सैलानियों को भारत में ही स्विट्जरलैंड जैसा जादुई और सजीव अहसास कराता है.
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उदयपुर शहर के मुख्य केंद्र से इसकी दूरी महज 16 से 20 किलोमीटर है.शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर अपनी बाइक, कार या टैक्सी के जरिए आप सिर्फ 50 से 60 मिनट में इस शांत जन्नत तक पहुंच सकते हैं.