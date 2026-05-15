/Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

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दूसरा राज यह है कि असली जोधपुरी मिर्ची बड़े में आलू को बिल्कुल ज्यादा मैश नहीं किया जाता. इसमें साबुत-साबुत मसाले डाले जाते हैं, जो हर बाइट में क्रंच और अलग-अलग स्वाद देते हैं. सौंफ की ठंडक मिर्च के तीखेपन को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस करती है. बेसन का घोल भी खास होता है, जिसमें जोधपुर के पानी के प्राकृतिक मिनरल्स मिलकर उसे वो 'सोंधी' खुशबू देते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती.