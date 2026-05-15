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Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 15, 2026, 06:04 PM|Updated: May 15, 2026, 06:04 PM

Jodhpur Mirchi bada: जोधपुर मारवाड़ की ठंडी सुबह हो या गर्म शाम, जोधपुर की गलियों में सबसे पहली खुशबू जो आपकी नाक को छूती है, वह है ताज़ा तले गए मिर्ची बड़े की. 

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चाय की चुस्कियों के साथ कड़ाही में छनछनाते मिर्ची बड़े मारवाड़ की संस्कृति और मेहमाननवाजी का प्रतीक बन चुके हैं. यह मात्र एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि जोधपुर की पहचान है. हजारों पर्यटक सात समंदर पार से भी इस अनोखे स्वाद को चखने के लिए जोधपुर पहुंचते हैं.
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मिर्ची बड़े का अनोखा स्वाद राजजोधपुर के मिर्ची बड़े का सबसे बड़ा राज है मथानिया मिर्च. यह खास किस्म की मिर्च तीखी कम और सुगंधित ज्यादा होती है. इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे खाने वाले को जलन की जगह मसालों का शुद्ध और गहरा स्वाद मिलता है.
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दूसरा राज यह है कि असली जोधपुरी मिर्ची बड़े में आलू को बिल्कुल ज्यादा मैश नहीं किया जाता. इसमें साबुत-साबुत मसाले डाले जाते हैं, जो हर बाइट में क्रंच और अलग-अलग स्वाद देते हैं. सौंफ की ठंडक मिर्च के तीखेपन को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस करती है. बेसन का घोल भी खास होता है, जिसमें जोधपुर के पानी के प्राकृतिक मिनरल्स मिलकर उसे वो 'सोंधी' खुशबू देते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती.
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दुनिया भर के शेफ और खाने के शौकीन इस रेसिपी को कॉपी करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जोधपुर वाले असली स्वाद को दोहरा नहीं पाए. कई लोगों का मानना है कि जोधपुर की मिट्टी, पानी और पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही गुप्त विधि ही इस स्ट्रीट फूड को बेमिसाल बनाती है.
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सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय के साथ, मिर्ची बड़ा हर वक्त जोधपुरवासियों का पसंदीदा साथी है. बाजार हो, गली हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको ताज़ा-ताज़ा मिर्ची बड़े मिल जाएंगे. यह सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि मारवाड़ी संस्कृति का हिस्सा है.
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पर्यटक अक्सर कहते हैं कि जोधपुर घूमने का सबसे यादगार अनुभव मिर्ची बड़े का स्वाद लेना होता है. गरमा-गरम मिर्ची बड़े, हरी चटनी, लाल मिर्च की चटनी और कटे प्याज के साथ परोसा जाता है, जो स्वादिष्टता की पराकाष्ठा है.
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आज भी पुरानी पीढ़ियां नई पीढ़ी को मिर्ची बड़े बनाने की पारंपरिक विधि सिखाती आ रही हैं. यही वजह है कि आधुनिक फास्ट फूड के इस युग में भी जोधपुर का मिर्ची बड़ा अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे हुए है.
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