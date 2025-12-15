क्या आपने खाया है, जोधपुर का बिना तेल वाला नींबू अचार? स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे
Rajasthan Famous Food: क्या आपने कभी राजस्थान का वह खास अचार खाया है जो लगभग बिना तेल के ही बन जाता है? राजस्थान का खास जोधपुरी नींबू अचार सिर्फ नमक और मसालों से बनता है. जानें बिना तेल वाला देसी अचार बनाने की आसान रेसिपी और स्वाद का राज.
Published: Dec 15, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 05:26 PM IST
Jodhpuri lemon pickle recipe
क्या आपने कभी राजस्थान का वह खास अचार खाया है जो लगभग बिना तेल के ही बन जाता है? यह है पारंपरिक जोधपुरी स्टाइल नींबू का अचार, जो अपने अनोखे खट्टे, कड़वे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है. यह न सिर्फ जायकेदार होता है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान और झटपट होता है.
नींबू के उपयोग के कारण यह अचार स्वाद में गहरा खट्टा होता है. साथ ही, इसमें मिलाए गए लाल मिर्च पाउडर, सरसों, मेथी और नमक के मिश्रण से यह तीखेपन और हल्के कड़वाहट का भी स्वाद देता है. नींबू अचार का प्रत्येक बाइट स्वाद और टेक्सचर का एक अनोखा फ्लेवर देता है, जिसे खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है.