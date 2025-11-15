Zee Rajasthan
mobile app

Do you know: जयपुर के इस होटल में लाखों रूपये है एक रात की कीमत, राजस्थान का है लग्जरी और डैशिंग रहना-सहना

Do you know: राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस न केवल राज्य का सबसे महंगा होटल है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी शाही भव्यता के लिए प्रसिद्ध है. यह ताज होटल्स ग्रुप का आइकॉनिक प्रॉपर्टी है, जो कभी जयपुर के महाराजा का निवास था. 2023 में ट्रिपएडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवॉर्ड्स में इसे दुनिया का नंबर वन होटल घोषित किया गया था. जबकि 2025 के लिए ला लिस्ट गाइड ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना है. यहां रुकने का अनुभव राजसी ठाठ-बाट का जीवंत चित्रण करता है, जहां हर कोना इतिहास और लग्जरी का संगम है.'

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 15, 2025, 07:33 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 07:33 AM IST
1/5

Do You Know

Do You Know1/5
होटल कीमतों की बात करें तो यह सीजन और रूम टाइप पर निर्भर करती है. नवंबर 2025 में एक रात के लिए स्टैंडर्ड रूम की शुरुआती कीमत लगभग 77,000 रुपये (लगभग 925 डॉलर) से शुरू होती है, जो टैक्स और फीस को छोड़कर है. प्रेसिडेंशियल सूट्स या हेरिटेज रूम्स बुक करने पर यह 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह कीमतें होटल की अनोखी सुविधाओं को दर्शाती हैं, जो आम होटलों से कहीं आगे हैं. पर्यटकों का कहना है कि यहां का हर पल निवेश के लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाही जीवनशैली का स्वाद चखना चाहते हैं.
2/5

Do You Know

Do You Know2/5
रामबाग पैलेस की खासियतें इसे बेजोड़ बनाती हैं. यह 47 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मनमोहक बगीचे, संगमरमर के बरामदे और 72 लग्जरी रूम्स व सूट्स शामिल हैं. यहां इंडोर-आउटडोर स्विमिंग पूल, जिवा ग्रांडे स्पा, फिटनेस सेंटर और योग सेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. स्पा में राजस्थानी हर्बल थेरेपी और आयुर्वेदिक मसाज आपको तरोताजा कर देती हैं. गोल्फ कोर्स और पूलसाइड बार भी अतिथियों को आकर्षित करते हैं.