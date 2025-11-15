Do you know: जयपुर के इस होटल में लाखों रूपये है एक रात की कीमत, राजस्थान का है लग्जरी और डैशिंग रहना-सहना

होटल कीमतों की बात करें तो यह सीजन और रूम टाइप पर निर्भर करती है. नवंबर 2025 में एक रात के लिए स्टैंडर्ड रूम की शुरुआती कीमत लगभग 77,000 रुपये (लगभग 925 डॉलर) से शुरू होती है, जो टैक्स और फीस को छोड़कर है. प्रेसिडेंशियल सूट्स या हेरिटेज रूम्स बुक करने पर यह 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह कीमतें होटल की अनोखी सुविधाओं को दर्शाती हैं, जो आम होटलों से कहीं आगे हैं. पर्यटकों का कहना है कि यहां का हर पल निवेश के लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाही जीवनशैली का स्वाद चखना चाहते हैं.