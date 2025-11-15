Do you know: जयपुर के इस होटल में लाखों रूपये है एक रात की कीमत, राजस्थान का है लग्जरी और डैशिंग रहना-सहना

Do you know: राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस न केवल राज्य का सबसे महंगा होटल है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी शाही भव्यता के लिए प्रसिद्ध है. यह ताज होटल्स ग्रुप का आइकॉनिक प्रॉपर्टी है, जो कभी जयपुर के महाराजा का निवास था. 2023 में ट्रिपएडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवॉर्ड्स में इसे दुनिया का नंबर वन होटल घोषित किया गया था. जबकि 2025 के लिए ला लिस्ट गाइड ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना है. यहां रुकने का अनुभव राजसी ठाठ-बाट का जीवंत चित्रण करता है, जहां हर कोना इतिहास और लग्जरी का संगम है.'