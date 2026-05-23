/धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर रखी ये 5 चीजें बन सकती है बम, भयंकर ब्लास्ट से तबाह हो सकती है जिंदगी!

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Rajasthan Nautapa 2026 राजस्थान में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. ऐसे में सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि आपकी खड़ी कार को भी इस जानलेवा गर्मी से खतरा है. बंद कार के अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, जो कई चीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. नौतपा में कार मालिकों के लिए जरूरी चेतावनी