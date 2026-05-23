/धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर रखी ये 5 चीजें बन सकती है बम, भयंकर ब्लास्ट से तबाह हो सकती है जिंदगी!

50 Degree Car Heat Warning: 50 डिग्री से ऊपर चढ़ रहे तापमान में धूप में खड़ी कार अब जानलेवा साबित हो सकती है. बंद कार के अंदर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कई वस्तुओं के लिए बेहद खतरनाक है.
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Rajasthan Nautapa 2026
राजस्थान में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. ऐसे में सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि आपकी खड़ी कार को भी इस जानलेवा गर्मी से खतरा है. बंद कार के अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, जो कई चीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. नौतपा में कार मालिकों के लिए जरूरी चेतावनी
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पावर बैंक और स्मार्टफोन छोड़ने से बचें
आजकल ज्यादातर लोग अपनी कार में पावर बैंक, चार्जिंग केबल और पुराने स्मार्टफोन छोड़कर चले जाते हैं. लेकिन नौतपा की इस भीषण गर्मी में लिथियम-आयन बैटरी वाली ये चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं. अत्यधिक गर्मी में बैटरी फूल सकती है और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पूरी कार आग की चपेट में आ सकती है.
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हैंड सैनिटाइजर और गैस वाले परफ्यूम
कार में रखा हैंड सैनिटाइजर बेहद ज्वलनशील होता है. इसमें मौजूद अल्कोहल तेज गर्मी में आग पकड़ सकता है. इसी तरह कार फ्रेशनर, बॉडी स्प्रे या परफ्यूम के कैन में कंप्रेस्ड गैस होती है. गर्मी बढ़ने पर ये कैन फट सकते हैं और भयानक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं.
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लाइटर और पानी की प्लास्टिक बोतल
डैशबोर्ड पर छोड़ा गया छोटा सा लाइटर भी बड़ा खतरा बन सकता है. गर्मी में इसका फ्यूल फैलकर फट सकता है. सबसे हैरान करने वाली बात — पानी भरी पारदर्शी प्लास्टिक बोतल. धूप में यह बोतल 'मैग्नीफाइंग ग्लास' की तरह काम करती है और कार की सीट पर आग लगा सकती है.
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नौतपा में कार की सुरक्षा के 3 जरूरी टिप्स
अगर कार धूप में पार्क करनी पड़े तो सभी शीशों को आधा-आधा इंच खुला छोड़ दें. इससे गर्म हवा बाहर निकलती रहेगी. विंडशील्ड पर अच्छा रिफ्लेक्टिव सनशेड लगाएं. इससे डैशबोर्ड का तापमान नियंत्रित रहता है. कार में बैठते ही तुरंत AC न चलाएं. पहले सभी शीशे नीचे करके 1-2 मिनट गाड़ी चलाएं ताकि अंदर की जहरीली गर्म हवा बाहर निकल जाए.
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ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा जैसे मौसम में कार मालिकों को खास सावधानी बरतनी चाहिए. बंद कार में किसी भी प्रकार का केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ज्वलनशील पदार्थ छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है. खासकर राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में जहां दिन का तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, वहां ये सावधानियां और भी जरूरी हो जाती हैं.नौतपा के इन नौ दिनों में गर्मी चरम पर रहेगी. इसलिए अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. छोटी-सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है.