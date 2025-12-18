Zee Rajasthan
Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन

Rajasthan News: डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ में अपडेट सामने आया, जहां भीड़ आरोपी के घर जाने के लिए निकली और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के साथ 6 लोगों को डिटेन कर लिया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 18, 2025, 01:50 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 01:50 PM IST
डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ में विषाक्त सेवन से नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में भीड़ उग्र हुई. इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई. वहीं, आरोपी युवक के साथ 6 लोगों को डिटेन कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
वहीं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है. पुलिस ने आरोपी समेत उसके पिता, मां, बहन, भाई और बीवी को डिटेन कर लिया है. आरोपी का घर पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर दूर है.