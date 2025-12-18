Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन
Rajasthan News: डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ में अपडेट सामने आया, जहां भीड़ आरोपी के घर जाने के लिए निकली और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के साथ 6 लोगों को डिटेन कर लिया है.
Published: Dec 18, 2025, 01:50 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 01:50 PM IST
1/8
Dungarpur minor girl death
1/8
डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के पीठ में विषाक्त सेवन से नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में भीड़ उग्र हुई. इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई. वहीं, आरोपी युवक के साथ 6 लोगों को डिटेन कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
2/8
Dungarpur minor girl death
2/8
वहीं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है. पुलिस ने आरोपी समेत उसके पिता, मां, बहन, भाई और बीवी को डिटेन कर लिया है. आरोपी का घर पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर दूर है.