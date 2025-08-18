Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट
Dungarpur Weather News: डूंगरपुर में आज मौसम बदलता रहेगा. दोपहर और शाम को बारिश व तेज हवाओं के आसार हैं. लोगों को छाता-रेनकोट साथ रखने, बच्चों व बुजुर्गों को घर पर सुरक्षित रखने और पेड़ों व बिजली खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
Published: Aug 18, 2025, 12:13 IST | Updated: Aug 18, 2025, 12:13 IST
Dungarpur Weather
आज डूंगरपुर में सुबह की शुरुआत धूप और बादलों के मिश्रण के साथ हुई. शुरुआती तापमान करीब 30°C (86°F) रहा. जैसे-जैसे दिन चढ़ा, उमस और गर्मी बढ़ती जाएगी. दोपहर में तापमान 34–35°C तक पहुंचने की संभावना है.
बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर बाद से लेकर शाम के समय हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है. खासकर शाम 5 से 6 बजे के बीच बारिश का दौर तेज हो सकता है. रात तक बादलों के बीच बारिश रुक-रुक कर जारी रह सकती है.