Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट

Dungarpur Weather News: डूंगरपुर में आज मौसम बदलता रहेगा. दोपहर और शाम को बारिश व तेज हवाओं के आसार हैं. लोगों को छाता-रेनकोट साथ रखने, बच्चों व बुजुर्गों को घर पर सुरक्षित रखने और पेड़ों व बिजली खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.