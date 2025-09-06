Zee Rajasthan
डूंगरपुर में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर नदी-नालों की तरह बहा पानी

Dungarpur Weather Update: डूंगरपुर जिले में शहर समेत गांवों में बीती रात को कई जगहों पर मूसलाधार बरसात हुई. रुक-रुककर बरसात की वजह से सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 06, 2025, 06:16 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 06:16 PM IST
राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शहर समेत गांवों में बीती रात को कई जगहों पर मूसलाधार बरसात हुई. रुक-रुककर बरसात की वजह से सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा. शहर के कई कालोनियों में जल भराव की स्थिति हो गई, जिससे लोगों को परेशानी हुई.
वहीं बारिश के बाद से डूंगरपुर के बांध, तलाब उफान पर बह रहे हैं. वहीं सोम कमला आंबा बांध से भी पानी की निकासी हो रही है. बेणेश्वर धाम पिछले 10 दिनों से ज्यादा वक्त से टापू बना हुआ है. वहीं आज सुबह फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है.