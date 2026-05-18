/Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

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सामान्य रूप से मानसून राजस्थान में 25 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस साल यह 5 दिन पहले यानी 20 जून के आसपास दस्तक दे सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मॉडल में 4 दिन पहले और 4 दिन बाद की संभावना बताई गई है. यदि केरल तट पर मानसून सामान्य से पहले पहुंचता है, तो राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में भी इसकी गति तेज रहने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 21 वर्षों (2005-2025) में 2015 को छोड़कर IMD के सभी मानसून पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं, इसलिए इस बार के पूर्वानुमान पर भरोसा किया जा सकता है.