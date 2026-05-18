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Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 18, 2026, 11:52 AM|Updated: May 18, 2026, 11:52 AM

Rajasthan Monsoon 2026: लू और भीषण गर्मी से त्रस्त राजस्थान की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून तय समय से पहले राजस्थान में प्रवेश कर सकता है

Rajasthan Monsoon 20261/7
सामान्य रूप से मानसून राजस्थान में 25 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस साल यह 5 दिन पहले यानी 20 जून के आसपास दस्तक दे सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मॉडल में 4 दिन पहले और 4 दिन बाद की संभावना बताई गई है. यदि केरल तट पर मानसून सामान्य से पहले पहुंचता है, तो राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में भी इसकी गति तेज रहने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 21 वर्षों (2005-2025) में 2015 को छोड़कर IMD के सभी मानसून पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं, इसलिए इस बार के पूर्वानुमान पर भरोसा किया जा सकता है.
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केरल में इस बार मानसून सामान्य तारीख 1 जून की बजाय करीब 23 मई के आसपास पहुंच सकता है, यानी लगभग 7 दिन पहले इसकी एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है. आमतौर पर माना जाता है कि केरल में मानसून पहुंचने के करीब 25 दिन बाद राजस्थान में इसकी दस्तक होती है. इसी अनुमान के आधार पर राजस्थान में लगभग 20 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है. हालांकि यह केवल एक संभावित अनुमान है, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
पिछले वर्षों का रिकॉर्ड3/7
पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखें तो मानसून की समयबद्धता में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. वर्ष 2022 में मानसून 5 दिन देरी से 30 जून को राजस्थान पहुंचा था, जबकि 2021 और 2025 में यह 18 जून को आया था. पिछले 11 वर्षों में केवल एक बार (2019 में) मानसून जुलाई महीने में प्रवेश किया था. शेष सभी वर्षों में जून में ही इसने राजस्थान में एंट्री की.
मानसून एंट्री और विदाई का रिकॉर्ड4/7
2025 — एंट्री: 18 जून | विदाई: 14 सितंबर 2024 — एंट्री: 25 जून | विदाई: 23 सितंबर 2023 — एंट्री: 25 जून | विदाई: 25 सितंबर 2022 — एंट्री: 30 जून | विदाई: 20 सितंबर
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मौसम विभाग के अनुसार, इस बार अच्छी मानसून गतिविधि की संभावना है. यदि समय से पहले मानसून आता है तो राजस्थान के शुष्क इलाकों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और चुरू सहित पश्चिमी राजस्थान को जल्दी राहत मिल सकती है.
किसानों के लिए अच्छी खबर6/7
समय से पहले मानसून की संभावना किसानों के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है. खरीफ फसलों की बुवाई समय पर शुरू हो सकेगी. हालांकि, मौसम विभाग ने एक साथ भारी बारिश की संभावना को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.
Rajasthan Monsoon 20267/7
राजस्थान में मानसून की विदाई आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह तक होती है. यदि इस बार समय से पहले एंट्री होती है तो विदाई भी थोड़ी देरी से हो सकती है.भीषण गर्मी, लू और जल संकट से जूझ रहे राजस्थानवासियों के लिए यह खबर काफी राहत देने वाली है. यदि पूर्वानुमान सही रहा तो 20 जून के आसपास पूरे राज्य में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. फिलहाल लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं.
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