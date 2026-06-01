/कहीं आप भी तो लंबे समय से नहीं ले रहे खाली पेट दवा ? जानें जयपुर में विशेषज्ञों ने क्या बताया

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medicine safety guidelines फ्रैक्चर के बाद मरीजों को महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, खून के थक्के और प्रेशर सोर्स जैसी समस्याएं हो जाती हैं. दर्द और निष्क्रियता के कारण दिल और फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. वहीं भूख कम लगने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी और प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आती है. कई बुजुर्गों में यह मानसिक रूप से भी गहरा असर छोड़ती है, जिससे अवसाद और तनाव बढ़ जाता है.