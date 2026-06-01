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कहीं आप भी तो लंबे समय से नहीं ले रहे खाली पेट दवा ? जानें जयपुर में विशेषज्ञों ने क्या बताया

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 01, 2026, 01:21 PM|Updated: Jun 01, 2026, 01:21 PM

Health Tips: पेट की जलन या गैस की समस्या के लिए रोज सुबह खाली पेट ली जाने वाली दवाएं अगर महीनों या सालों तक लगातार ली जाएं, तो यह हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं.

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पेट की जलन या गैस की समस्या के लिए रोज सुबह खाली पेट ली जाने वाली दवाएं अगर महीनों या सालों तक लगातार ली जाएं, तो यह हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर (जैसे ओमेप्राज़ोल, पैंटोप्राज़ोल आदि) दवाएं पेट में बनने वाले एसिड को कम करती हैं, लेकिन एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है.
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जब एसिड का स्तर लंबे समय तक कम रहता है, तो कैल्शियम सही से शरीर में नहीं पहुंच पाता और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं. यही स्थिति आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेती है. यह चिंताजनक जानकारी रविवार को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसबीएमआर 2026 में विशेषज्ञों ने दी. आंकड़ों की मानें तो भारत में 25 से 40 प्रतिशत लोग लंबे समय से सुबह खाली पेट गैस की दवा लेते हैं.
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कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. शैलेश लोढ़ा ने बताया कि जयपुर में आईएसबीएमआर की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (राजस्थान एफिलिएट) और राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एसोसिएशन भी शामिल हैं. इस दौरान 150 से अधिक डेलीगेट्स और फैकल्टी ने भाग लिया.
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कॉन्फ्रेंस के वैज्ञानिक सत्रों में मेटाबॉलिक बोन डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. डॉ. संजय भड़ाडा ने हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला. डॉ. राजीव कासलीवाल ने बताया कि मोटापा और हड्डियों के संबंध पर आयोजित सत्र में डॉ. नितिन कपूर ने "हेवी बॉडी, फ्रैजाइल बोन्स" विषय पर व्याख्यान दिया.
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ऑस्टियोपोरोसिस सत्र में डॉ. राजेश खड़गावत ने बाल्यावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस के मूल्यांकन और प्रबंधन पर जानकारी दी. वहीं डॉ. संबित दास ने सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों और पहचान पर विशेषज्ञ व्याख्यान प्रस्तुत किया. दिल्ली एम्स के डॉ. राजेश खड़गावत ने बताया कि इन दवाओं के लगातार सेवन से मैग्नीशियम और विटामिन बी12 की कमी भी हो जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
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कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग एक साल से अधिक समय तक एसिडिटी की दवाएं नियमित रूप से लेते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. सबसे ज्यादा असर मेनोपॉज के बाद की महिलाओं और बुजुर्गों में देखा गया है, जिनकी हड्डियां पहले से ही नाजुक होती हैं.
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वेल्लोर से आए डॉ. थॉमस पॉल ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीजों में हिप फ्रैक्चर होने के बाद हालात अक्सर गंभीर हो जाते हैं. चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार, ऐसे करीब 20 प्रतिशत मरीजों की एक साल के भीतर मृत्यु हो जाती है. इसका कारण केवल हड्डी का टूटना नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली शारीरिक जटिलताएं हैं.
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फ्रैक्चर के बाद मरीजों को महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, खून के थक्के और प्रेशर सोर्स जैसी समस्याएं हो जाती हैं. दर्द और निष्क्रियता के कारण दिल और फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. वहीं भूख कम लगने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी और प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आती है. कई बुजुर्गों में यह मानसिक रूप से भी गहरा असर छोड़ती है, जिससे अवसाद और तनाव बढ़ जाता है.
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