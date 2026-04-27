Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Alwar
  • /Alwar: गर्मी से बचने के लिए रील बनाना पड़ गया बहुत भारी, सिर पर चलाना पड़ा कटर

Alwar: गर्मी से बचने के लिए रील बनाना पड़ गया बहुत भारी, सिर पर चलाना पड़ा कटर

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 12:23 PM|Updated: Apr 27, 2026, 12:23 PM

Milk can stuck on head: अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में एक अनोखी और हास्यास्पद घटना ने ग्रामीणों को चौंका दिया. तेज धूप से बचने के लिए सिर पर खाली दूध का केन रखने वाले किसान कालूराम रैबारी के लिए यह केन मुसीबत बन गया.
 

Alwar Video1/6
अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में तेज गर्मी से बचने का देसी तरीका एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. माधोगढ़ निवासी कालूराम रैबारी ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए 15 लीटर की खाली दूध की कैन सिर पर रख ली, लेकिन कुछ ही देर में यह 10 किलो वजनी कैन उनके सिर में इतनी कसकर फंस गई कि निकालना मुश्किल हो गया.
Alwar Video2/6
गेहूं की बटाई बांटने जा रहे कालूराम ने काफी कोशिश की, लेकिन कैन नहीं निकली. आसपास के ग्रामीणों ने भी मदद की, लेकिन दो घंटे की लगातार मशक्कत के बाद भी कैन जस की तस बनी रही. आखिरकार ग्रामीण युवक को पास की हार्डवेयर दुकान पर ले गए.
Alwar Video3/6
वहां ग्राइंडर मशीन की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक कैन को काटकर सिर से निकाला गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान युवक को सिर पर कोई गंभीर चोट नहीं आई.
Alwar Video4/6
कैन निकलते ही कालूराम और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
Alwar Video5/6
घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Alwar Video6/6
लोग इस अनोखी घटना को देखकर हैरान हैं और साथ ही गर्मी में धूप से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.
Tags:
Alwar news
viral video
rajasthani viral video

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

Jaipur news
2

Rajasthan News: राजस्थान की ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं, एशिया के गौरव की है पहचान

rajasthan place to visit
3

सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं..और बंगाल में BJP जीती तो ये चुनाव आयोग की जीत होगी- गहलोत के दो बड़े बयान

Jaipur news
4

गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक

Kotputli News
5

झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी

Jhalawar News