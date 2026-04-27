/Alwar: गर्मी से बचने के लिए रील बनाना पड़ गया बहुत भारी, सिर पर चलाना पड़ा कटर

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अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में तेज गर्मी से बचने का देसी तरीका एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. माधोगढ़ निवासी कालूराम रैबारी ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए 15 लीटर की खाली दूध की कैन सिर पर रख ली, लेकिन कुछ ही देर में यह 10 किलो वजनी कैन उनके सिर में इतनी कसकर फंस गई कि निकालना मुश्किल हो गया.