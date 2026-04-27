/Alwar: गर्मी से बचने के लिए रील बनाना पड़ गया बहुत भारी, सिर पर चलाना पड़ा कटर

Milk can stuck on head: अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में एक अनोखी और हास्यास्पद घटना ने ग्रामीणों को चौंका दिया. तेज धूप से बचने के लिए सिर पर खाली दूध का केन रखने वाले किसान कालूराम रैबारी के लिए यह केन मुसीबत बन गया.
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अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ गांव में तेज गर्मी से बचने का देसी तरीका एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. माधोगढ़ निवासी कालूराम रैबारी ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए 15 लीटर की खाली दूध की कैन सिर पर रख ली, लेकिन कुछ ही देर में यह 10 किलो वजनी कैन उनके सिर में इतनी कसकर फंस गई कि निकालना मुश्किल हो गया.
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गेहूं की बटाई बांटने जा रहे कालूराम ने काफी कोशिश की, लेकिन कैन नहीं निकली. आसपास के ग्रामीणों ने भी मदद की, लेकिन दो घंटे की लगातार मशक्कत के बाद भी कैन जस की तस बनी रही. आखिरकार ग्रामीण युवक को पास की हार्डवेयर दुकान पर ले गए.
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वहां ग्राइंडर मशीन की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक कैन को काटकर सिर से निकाला गया. पूरी प्रक्रिया के दौरान युवक को सिर पर कोई गंभीर चोट नहीं आई.
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कैन निकलते ही कालूराम और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
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घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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लोग इस अनोखी घटना को देखकर हैरान हैं और साथ ही गर्मी में धूप से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.