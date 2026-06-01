/राजस्थान में जन आधार के नए नियम लागू, अब नाम-बैंक डिटेल बदलने पर देनी होगी फीस, जानें पूरा Process

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Jan Aadhaar New Rules 2026 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने जन आधार कार्ड में बार-बार जानकारी अपडेट कराने पर नई व्यवस्था लागू कर दी है. 1 जून 2026 से प्रदेशभर में नए नियम प्रभावी हो गए हैं. अब जन आधार कार्ड में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अपडेट कराने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है.