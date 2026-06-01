/राजस्थान में जन आधार के नए नियम लागू, अब नाम-बैंक डिटेल बदलने पर देनी होगी फीस, जानें पूरा Process

Jan Aadhaar New Rules 2026: राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने जन आधार कार्ड में बार-बार जानकारी अपडेट कराने पर नई व्यवस्था लागू कर दी है. 1 जून 2026 से प्रदेशभर में नए नियम प्रभावी हो गए हैं.
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Jan Aadhaar New Rules 2026
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने जन आधार कार्ड में बार-बार जानकारी अपडेट कराने पर नई व्यवस्था लागू कर दी है. 1 जून 2026 से प्रदेशभर में नए नियम प्रभावी हो गए हैं. अब जन आधार कार्ड में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अपडेट कराने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है.
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तय सीमा से अधिक संशोधन कराने पर नागरिकों को शुल्क देना होगा. नए नियमों के अनुसार, जन आधार कार्ड में पिता, माता, जीवनसाथी का नाम, वैवाहिक स्थिति और अल्पसंख्यक श्रेणी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में अधिकतम दो बार संशोधन किया जा सकेगा.
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पहली बार यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क रहेगी, जबकि दूसरी बार और उसके बाद प्रत्येक संशोधन पर 15 रुपये शुल्क देना होगा. इसी तरह शिक्षा और आय संबंधी जानकारी को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार अपडेट कराया जा सकेगा.
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पहली बार अपडेट निशुल्क रहेगा, जबकि बाद के प्रत्येक संशोधन के लिए 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. बैंक खाते से जुड़ी जानकारी में बदलाव के लिए नागरिकों को एक बार मुफ्त सुविधा मिलेगी. इसके बाद हर बार बैंक खाता अपडेट कराने पर 40 रुपये शुल्क देना होगा.
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वहीं परिवार विभाजन, परिवार के सदस्य का स्थानांतरण और परिवार के मुखिया में बदलाव जैसे मामलों में अधिकतम 5 बार संशोधन की अनुमति दी गई है.
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जन आधार प्राधिकरण का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अनावश्यक और बार-बार होने वाले संशोधनों पर नियंत्रण करना तथा डेटा की शुद्धता बनाए रखना है.
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राजस्थान के लाखों जन आधार कार्ड धारकों को अब जानकारी अपडेट कराने से पहले निर्धारित नियमों और शुल्क संरचना का ध्यान रखना होगा.