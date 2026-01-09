जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल का शानदार प्रदर्शन

Published: Jan 09, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 12:19 PM IST
Indian army parade Jaipur
यह पहला मौका है जब आर्मी डे परेड सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की जा रही है, और जयपुर को यह सम्मान मिला है. मुख्य परेड 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले 9, 11 और 13 जनवरी को ये रिहर्सल आम लोगों के लिए खुली हैं.
सुबह से ही महल रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. रजिस्ट्रेशन कराकर आए दर्शकों को सुबह 8:45 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी.