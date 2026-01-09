जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल का शानदार प्रदर्शन

यह पहला मौका है जब आर्मी डे परेड सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की जा रही है, और जयपुर को यह सम्मान मिला है. मुख्य परेड 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले 9, 11 और 13 जनवरी को ये रिहर्सल आम लोगों के लिए खुली हैं.