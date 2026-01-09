Zee Rajasthan
जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल का शानदार प्रदर्शन

Indian army parade Jaipur: जयपुर शहर इन दिनों देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है. आज यानी 9 जनवरी को भारतीय सेना की 78वीं आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल जगतपुरा के महल रोड पर हुई.

Published: Jan 09, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 12:19 PM IST
Indian army parade Jaipur

यह पहला मौका है जब आर्मी डे परेड सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की जा रही है, और जयपुर को यह सम्मान मिला है. मुख्य परेड 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले 9, 11 और 13 जनवरी को ये रिहर्सल आम लोगों के लिए खुली हैं.
Indian army parade Jaipur

सुबह से ही महल रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. रजिस्ट्रेशन कराकर आए दर्शकों को सुबह 8:45 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी.