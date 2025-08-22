Colonel Sonarama Choudhary Funeral: मोहनगढ़ में कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार, सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई

Published: Aug 22, 2025, 11:18 IST | Updated: Aug 22, 2025, 11:18 IST
उनकी शव यात्रा सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ स्थित उनके निवास से निकाली जाएगी. इस दुखद अवसर पर कांग्रेस और भाजपा के कई प्रमुख नेता मोहनगढ़ पहुंच रहे हैं, जिनमें सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी और विधायक हरीश चौधरी शामिल हैं.
इन नेताओं ने कर्नल सोनाराम चौधरी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृति को नमन किया. मोहनगढ़ का स्थानीय बाजार भी उनके सम्मान में बंद रखा गया है, जो उनके प्रति लोगों के गहरे सम्मान और शोक को दर्शाता है.