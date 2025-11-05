राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां बालरूप में बिना सूंड के विराजते हैं गणपति बप्पा!

नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मुकुट के समान सुशोभित गढ़ गणेश मंदिर (Garh Ganesh Temple) देश का संभवतः एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है, जहां भगवान गणेश अपने बालरूप में बिना सूंड के विराजमान हैं. इसी अनोखी विशेषता के कारण यह रियासतकालीन मंदिर दुनियाभर में प्रसिद्ध है.