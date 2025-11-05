Zee Rajasthan
राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां बालरूप में बिना सूंड के विराजते हैं गणपति बप्पा!

Rajasthan temple: जयपुर का गढ़ गणेश मंदिर देश का इकलौता स्थल है जहां गणेशजी बिना सूंड के बालरूप में विराजते हैं. महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित इस मंदिर में, भक्त अपनी मनोकामनाएं पाषाण के मूषक के कान में बताते हैं.

Published: Nov 05, 2025, 10:29 AM IST | Updated: Nov 05, 2025, 10:29 AM IST
Garh Ganesh mandir

नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मुकुट के समान सुशोभित गढ़ गणेश मंदिर (Garh Ganesh Temple) देश का संभवतः एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है, जहां भगवान गणेश अपने बालरूप में बिना सूंड के विराजमान हैं. इसी अनोखी विशेषता के कारण यह रियासतकालीन मंदिर दुनियाभर में प्रसिद्ध है.
Garh Ganesh mandir

इस मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था.