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श्याम बाबा के दरबार पहुंचे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर, बोले- जो इंसान हार जाता है...

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 15, 2026, 04:18 PM

khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी के दरबार भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर पहुंचे. दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना कर बाबा से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. 

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सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे. बाबा श्याम के दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना कर उन्होंने बाबा श्याम से देश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की.
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इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने गौतम गंभीर का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मान किया.
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गौतम गंभीर ने कहा कि जो इंसान हार जाता है, वो बाबा के दरबार में आता है और बाबा ही सबका सहारा हैं इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है. उन्होंने क्रिकेट से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं की.
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गौतम गंभीर के मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और श्रद्धालु वहां एकत्र हो गए. इस दौरान प्रशंसकों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही, जिससे मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला.
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वहीं, जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे. बाबा श्याम के दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए बाबा श्याम से आशीर्वाद लिया. श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मान किया. इस दौरान एसडीएम मोनिका सामोर, पटवारी रोहिताश सैपट ने भी उनका स्वागत किया.
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कार्यक्रम में नगर पालिका के ईओ ओमप्रकाश चौधरी, किसान नेता मोहन मालविया सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. हालांकि इस दौरान प्रभारी मंत्री संजय शर्मा मीडिया के सवालों से बचते नजर आए. पत्रकारों द्वारा बार-बार सवाल पूछे जाने के बावजूद उन्होंने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और बिना बातचीत किए ही आगे बढ़ गए.
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