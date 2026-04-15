/श्याम बाबा के दरबार पहुंचे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर, बोले- जो इंसान हार जाता है...

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वहीं, जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे. बाबा श्याम के दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए बाबा श्याम से आशीर्वाद लिया. श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मान किया. इस दौरान एसडीएम मोनिका सामोर, पटवारी रोहिताश सैपट ने भी उनका स्वागत किया.