कौन हैं कुंवारों के देवता इलोजी महाराज? जिनकी परिक्रमा करने से एक साल के भीतर हो जाती है शादी!

राजस्थान के जैसलमेर जिले में परमाणु नगरी पोकरण में होली से पूर्व आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला. कुंवारों के देवता माने जाने वाले इलोजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना इस वर्ष भी पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ संपन्न हुई.