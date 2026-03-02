Zee Rajasthan
कौन हैं कुंवारों के देवता इलोजी महाराज? जिनकी परिक्रमा करने से एक साल के भीतर हो जाती है शादी!

Iloji Maharaj Special worship: परमाणु नगरी पोकरण में होली से पूर्व आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला. कुंवारों के देवता माने जाने वाले इलोजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना इस वर्ष भी पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ संपन्न हुई.

राजस्थान के जैसलमेर जिले में परमाणु नगरी पोकरण में होली से पूर्व आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला. कुंवारों के देवता माने जाने वाले इलोजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना इस वर्ष भी पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ संपन्न हुई.
किले के समीप स्थित ऐतिहासिक स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और विधि-विधान से पूजा कर मंगलकामनाएं कीं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इलोजी महाराज की परिक्रमा करने से कुंवारे युवकों का विवाह एक वर्ष के भीतर संपन्न हो जाता है.