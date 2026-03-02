कौन हैं कुंवारों के देवता इलोजी महाराज? जिनकी परिक्रमा करने से एक साल के भीतर हो जाती है शादी!
Published:Mar 02, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 03:48 PM IST
राजस्थान के जैसलमेर जिले में परमाणु नगरी पोकरण में होली से पूर्व आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला. कुंवारों के देवता माने जाने वाले इलोजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना इस वर्ष भी पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ संपन्न हुई.
God of Bachelors Iloji Maharaj
किले के समीप स्थित ऐतिहासिक स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और विधि-विधान से पूजा कर मंगलकामनाएं कीं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इलोजी महाराज की परिक्रमा करने से कुंवारे युवकों का विवाह एक वर्ष के भीतर संपन्न हो जाता है.