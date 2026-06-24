/राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने के बाद अब दोनों कीमती धातुओं के दामों में कमी आने से ग्राहकों और निवेशकों को राहत मिली है.
1/7
Rajasthan Gold Silver Price
शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों की तैयारियों के बीच कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारी का अच्छा अवसर मानी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीति के चलते घरेलू बाजार में भी कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है.
2/7
Rajasthan Gold Silver Price
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1 लाख 33 हजार 340 रुपये दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1 लाख 34 हजार 790 रुपये थी. यानी 22 कैरेट सोना 1,450 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है. वहीं 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है.
3/7
Rajasthan Gold Silver Price
आज 24 कैरेट सोना 1 लाख 40 हजार 10 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को इसका भाव 1 लाख 41 हजार 530 रुपये था. इस प्रकार 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,520 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई.
4/7
Rajasthan Gold Silver Price
केवल सोना ही नहीं, चांदी के बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. राजस्थान में आज एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 40 हजार रुपये रहा, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो के स्तर पर था. इस तरह चांदी की कीमत में एक ही दिन में 10 हजार रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के दामों में आई इस कमी से ज्वेलर्स के साथ-साथ औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
5/7
Rajasthan Gold Silver Price
सर्राफा कारोबारियों के अनुसार कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में ग्राहकों की रुचि बढ़ सकती है. कई लोग लंबे समय से सोने और चांदी की कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे थे.
6/7
Rajasthan Gold Silver Price
ऐसे में निवेश और आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय मांग के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में फिर बदलाव संभव है.
7/7
Rajasthan Gold Silver Price
फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, जिससे आम ग्राहकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है. यदि यह गिरावट आगे भी जारी रहती है तो बाजार में खरीदारी का माहौल और मजबूत हो सकता है.