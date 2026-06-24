/राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

4 /7

Rajasthan Gold Silver Price केवल सोना ही नहीं, चांदी के बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. राजस्थान में आज एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 40 हजार रुपये रहा, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो के स्तर पर था. इस तरह चांदी की कीमत में एक ही दिन में 10 हजार रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के दामों में आई इस कमी से ज्वेलर्स के साथ-साथ औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है.