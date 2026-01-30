Invest in Gold Silver: राजस्थान में भागते सोने-चांदी के दाम से कैसे कमाएं मुनाफ़ा, जानें कहां कर सकते हैं निवेश
Rajasthan Rural Investment in Gold Silver: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सोना और चांदी में निवेश सदियों पुरानी परंपरा है. यहां के लोग इसे शादी-ब्याह, आपात स्थिति, मुद्रास्फीति से बचाव और संपत्ति संरक्षण के लिए पसंद करते हैं.
Published: Jan 30, 2026, 12:26 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 12:26 PM IST
1/7
मुख्य निवेश विकल्प और कहां करें
1/7
जनवरी 2026 में सोने की कीमत 24 कैरेट के करीब ₹1.68 लाख से ₹1.79 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹3.95 लाख से ₹4.10 लाख प्रति किलो के आसपास चल रही है. महंगे भावों के बावजूद ग्रामीण निवेशक छोटी-छोटी रकम से निवेश जारी रखते हैं. लेकिन अब पारंपरिक तरीके के साथ आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो सुरक्षित और आसान हैं.
2/7
भौतिक सोना-चांदी (Physical Gold/Silver)
2/7
स्थानीय सर्राफा बाजार, जौहरी या विश्वसनीय दुकानों से सिक्के, बार या आभूषण खरीदें. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर जैसे शहरों के सर्राफा बाजार या गांव के पास की दुकानों में आसानी से मिल जाता है. चांदी सस्ती होने से ग्रामीणों के लिए ज्यादा आकर्षक है. लेकिन चोरी का खतरा, मेकिंग चार्ज (8-15%) और 3% GST का ध्यान रखें. BIS हॉलमार्क वाली चीजें ही लें.