स्थानीय सर्राफा बाजार, जौहरी या विश्वसनीय दुकानों से सिक्के, बार या आभूषण खरीदें. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर जैसे शहरों के सर्राफा बाजार या गांव के पास की दुकानों में आसानी से मिल जाता है. चांदी सस्ती होने से ग्रामीणों के लिए ज्यादा आकर्षक है. लेकिन चोरी का खतरा, मेकिंग चार्ज (8-15%) और 3% GST का ध्यान रखें. BIS हॉलमार्क वाली चीजें ही लें.