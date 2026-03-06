राजस्थान में धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें 12 बजे के बाद के ताजा अपडेट

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग एक समान स्तर पर हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सुधार और भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सोने में यह गिरावट देखी जा रही है.