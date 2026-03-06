राजस्थान में धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें 12 बजे के बाद के ताजा अपडेट

राजस्थान में धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें 12 बजे के बाद के ताजा अपडेट
Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज 6 मार्च को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के बीच सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में नरमी आई है.
Published:Mar 06, 2026, 12:37 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 12:37 PM IST
22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,49,640 पर पहुंच गई है, जो कल के ₹1,50,940 से ₹1,300 कम है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,57,120 प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि कल यह ₹1,58,490 था, यानी ₹1,370 की कमी आई है.
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग एक समान स्तर पर हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सुधार और भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सोने में यह गिरावट देखी जा रही है.