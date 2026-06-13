/राजस्थान में दोपहर 12 बजे अचानक बढ़े गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

Published: Jun 13, 2026, 01:00 PM | Updated: Jun 13, 2026, 01:00 PM

Gold Silver Price: राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच प्रदेश में सोने-चांदी के भाव नए स्तर पर पहुंच गए हैं.