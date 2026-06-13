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राजस्थान में दोपहर 12 बजे अचानक बढ़े गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 13, 2026, 01:00 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:00 PM

Gold Silver Price: राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच प्रदेश में सोने-चांदी के भाव नए स्तर पर पहुंच गए हैं. 

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Rajasthan Gold Silver Price

शनिवार को जारी ताजा दरों के अनुसार सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों पर सीधा असर पड़ रहा है.
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राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. जबकि शुक्रवार को यही कीमत 1,37,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने के भाव में 450 रुपये की वृद्धि हुई है.
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सोने की कीमतों में आई इस तेजी के चलते शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है. वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 1,44,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
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यानी शुद्ध सोने के दाम में 470 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में मजबूती और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ता रुझान इसकी प्रमुख वजह है.
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चांदी की बात करें तो इसके दाम में भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है. राजस्थान में आज एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार को यह 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इस तरह चांदी के भाव में एक ही दिन में 5,000 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. चांदी की कीमतों में आई तेजी का असर ज्वेलरी कारोबार के साथ-साथ औद्योगिक उपयोग पर भी पड़ सकता है.
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सर्राफा बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम, डॉलर की स्थिति, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थिति कीमती धातुओं के भाव तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.
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