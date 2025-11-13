Zee Rajasthan
Jaipur Gold Silver Price : राजस्थान में सोने की अकड़ हुई कम, चांदी अभी दिखा रही तेवर, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा प्राइस

Jaipur Gold Silver Price, 13 November: सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 13, 2025, 06:02 AM IST | Updated: Nov 13, 2025, 06:02 AM IST
Rajasthan Gold Rate Today

त्योहारों की रिकॉर्ड तेजी के बाद यदि आप गोल्ड शॉपिंग की योजना बना रहे हैं, तो पहले सोने के ताजा दामों की पड़ताल कर लें. आज सर्राफा बाजार के खुलते ही सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में आइए जानते हैं राजस्थान में सोने के लेटेस्ट रेट्स क्या हैं?
Rajasthan Gold Rate Today

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समेत अन्य शहरों में 11 नवंबर 2025 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,25,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.