/राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के चलते राज्य में सोने-चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
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सोमवार को राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1 लाख 37 हजार 690 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई.
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रविवार की तुलना में इसमें 450 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने के दाम भी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1 लाख 44 हजार 570 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो एक दिन पहले की तुलना में 470 रुपये अधिक है.
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सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. राजस्थान में चांदी का भाव बढ़कर 2 लाख 70 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है.
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एक ही दिन में चांदी के दाम में 5 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी ने निवेशकों और कारोबारियों का ध्यान आकर्षित किया है. लगातार बढ़ती कीमतों के कारण शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वाले लोगों को भी अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर की चाल, विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां और वैश्विक मांग-आपूर्ति की स्थिति कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर रही है. इसके अलावा कई निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी मांग में लगातार इजाफा हो रहा है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने और सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा रुझान जारी रहता है तो कीमती धातुओं की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.