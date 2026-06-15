/राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के चलते राज्य में सोने-चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.